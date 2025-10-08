Η Ντόλι Πάρτον καθησύχασε τους θαυμαστές της, μετά τις φήμες που φούντωσαν εξαιτίας της αδελφής της.

«Δεν είμαι ακόμα νεκρή!». Αυτή τη λεζάντα έβαλε η Ντόλι Πάρτον σε βίντεο, με το οποίο καθησύχασε τους θαυμαστές της, έπειτα από τις φήμες που φούντωσαν για την υγεία της, εξαιτίας ανάρτησης της αδελφής της, Φρίντα.

«Είναι 8 Οκτωβρίου και κάνω διαφημιστικά», λέει στο βίντεο η Ντόλι Πάρτον, στο οποίο τονίζει: «Δεν πεθαίνω, δεν είμαι έτοιμη να πεθάνω ακόμα!».

«Ξέρω ότι τελευταία όλοι νομίζουν ότι είμαι πιο άρρωστη από ό,τι είμαι. Σας φαίνομαι άρρωστη; Δουλεύω σκληρά εδώ», δηλώνει η 79χρονη σταρ. «Εκτιμώ την ανησυχία και τις προσευχές σας. Θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά», συνεχίζει και εξηγεί πως έχει κάποια προβλήματα, καθώς μετά τον θάνατο του συζύγου της, τον Μάιο, δεν φρόντισε τον εαυτό της.

«Δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά έπρεπε να ακυρώσω κάποια πράγματα, προκειμένου να είμαι κοντά στο σπίτι και στο νοσοκομείο όπου κάνω κάποιες θεραπείες περιστασιακά. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν πεθαίνω», τονίζει.

«Δεν είμαι έτοιμη να πεθάνω ακόμα, δεν νομίζω ότι ο θεός έχει ξεμπερδέψει μαζί μου και δεν έχω τελειώσει τη δουλειά μου», καταλήγει. Τον προηγούμενο μήνα η Ντόλι Πάρτον ανέβαλε τις εμφανίσεις που είχε προγραμματίσει στο Λας Βέγκας, λόγω ζητημάτων υγείας που θα απαιτούσαν «κάποιες ιατρικές πράξεις».

Η ανησυχία για την υγεία της σταρ προκλήθηκε έπειτα από ανάρτηση της Φρίντα Πάρτον, με την οποία καλούσε τον κόσμο να προσευχηθεί για την αδελφή της. Όταν φούντωσαν οι φήμες, η Φρίντα Πάρτον επανήλθε, αναφέροντας: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν είχα πρόθεση να τρομάξω κανέναν ή να το κάνω να ακουστεί τόσο σοβαρό όταν ζήτησα να προσευχηθείτε για την Ντόλι. Είναι λίγο αδιάθετη και απλά το ζήτησα γιατί πιστεύω τόσο πολύ στη δύναμη της προσευχής».