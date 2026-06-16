Η Ντόχα επόμενη «στάση» του Εμμανουήλ Καραλή.

Δύο άλματα χρειάστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής για να εξασφαλίσει τη νίκη στο μίτινγκ της Οστράβας, με άλμα στα 5,82 μέτρα.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ ξεκίνησε τις προσπάθειές του στα 5,62 μ., ύψος που πέρασε άνετα. Με το δεύτερο άλμα του στον αγώνα, πάνω από τα 5,82 μ., εξασφάλισε τη νίκη στο μίτινγκ, αφού ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί δεν κατάφερε να περάσει αυτό το ύψος και ήταν δεύτερος με 5,62 μέτρα.

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Στη συνέχεια, ο Εμμανουήλ Καραλής έβαλε τον πήχη στα 6 μέτρα, αλλά σήμερα δεν κατάφερε να περάσει αυτό το ύψος, που έχει υπερβεί σε δύο αγώνες της τρέχουσας σεζόν του ανοιχτού στίβου, στη Λεμεσό και το Τούρκου.

Ο 26χρονος θα κάνει τον επόμενο αγώνα του την ερχόμενη Παρασκευή (19/6), στο Diamond League που θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα.