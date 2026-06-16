Οι αδελφές Γουίλιαμς θα αγωνιστούν στο διπλό του Γουίμπλεντον.

Η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στο Γουίμπλεντον έπειτα από τέσσερα χρόνια, ενώνοντας τις δυνάμεις της με την αδελφή της, Βένους, στο διπλό των γυναικών, καθώς έλαβαν wild card.

Η 44χρονη Σερένα και η Βένους, που την Τετάρτη γίνεται 46 ετών, έχουν κατακτήσει έξι φορές το τρόπαιο στο διπλό του Γουίμπλεντον. Επίσης, οι δύο αδελφές έχουν 12 τίτλους στο μονό του τουρνουά, επτά η Σερένα και πέντε η Βένους.

Δύο από τους τίτλους τους στο διπλό, το 2000 και το 2002, τους κατέκτησαν έχοντας εξασφαλίσει wild card. Ο τελευταίος θρίαμβός τους στο διπλό του Γουίμπλεντον ήταν το 2016, όταν η Σερένα Γουίλιαμς κατέκτησε και τον τίτλο στο μονό.

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Έπειτα από απουσία τεσσάρων ετών, η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση την προηγούμενη εβδομάδα. Η Βένους γύρισε στα κορτ πέρυσι, έπειτα από απουσία λόγω προβλημάτων υγείας. Μέχρι στιγμής, καμιά από τις δυο τους δεν έχει ανακοινωθεί για το μονό, αλλά απομένει μία wild card.

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Σε περίπτωση που οι αδελφές Γουίλιαμς κατακτήσουν τον τίτλο στο διπλό, θα καταρρίψουν το ρεκόρ ως το δίδυμο με το μεγαλύτερο άθροισμα ηλικίας που κερδίζει τρόπαιο σε Γκραν Σλαμ. Ένα ρεκόρ που κατέχουν οι Σιέχ Σου Γουέι και Μπάρμπορα Στρίκοβα, που όταν κατέκτησαν το διπλό στο Γουίμπλεντον το 2023 το άθροισμα των ηλικιών τους ήταν 74 έτη και 303 ημέρες.