Αναγκαστική αλλαγή για τα «τρία λιοντάρια» λίγο πριν την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026.

Με ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Αγγλίας για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Κροατία, την Τετάρτη (17/06, 23:00).

Ο ακραίος οπισθοφύλακας της Αγγλίας και της Νιούκαστλ, Τίνο Λιβραμέντο, τέθηκε νοκ άουτ από τη διοργάνωση εξαιτίας τραυματισμού, γεγονός που οδήγησε τον ομοσπονδιακό τεχνικό Τόμας Τούχελ σε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νιούκαστλ, ο Λιβραμέντο τραυματίστηκε στη γάμπα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Κυριακής. Από τις εξετάσεις και τη μαγνητική που υποβλήθη τη Δευτέρα (15/06) προέκυψε ότι το πρόβλημα τραυματισμού του δεν του επιτρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα «τρία λιοντάρια».

{https://x.com/NUFC/status/2066875900944056421}

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Αντικαταστάτης του Λιβραμέντο είναι ο αμυντικός της Τσέλσι, Τρέβο Τσαλόμπα. Ο αμυντικός της Τσέλσι έλαβε την εσπευσμένη κλήση και ταξιδεύει ήδη για το προπονητικό κέντρο της Αγγλίας στο Κάνσας. Αν και τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται περισσότερο ως κεντρικός αμυντικός, ο Τσαλόμπα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να καλύψει και το δεξί άκρο της οπισθοφυλακής αν χρειαστεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί της FIFA επιτρέπουν στις ομάδες να αντικαταστήσουν τραυματία ποδοσφαιριστή μέχρι και 24 ώρες πριν από τη σέντρα του πρώτου τους αγώνα, κάτι που επέτρεψε στον Τούχελ να κινηθεί άμεσα.