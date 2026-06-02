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Κατάσταση ομηρίας βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας με έναν ένοπλο δράστη να έχει πυροβολήσει νωρίτερα αστυνομικό.

Ένοπλος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να έχει πάρει ομήρους δύο μικρά παιδιά.

Ο δράστης φέρεται να είναι Σέρβος. Ο αστυνομικός φορούσε προστατευτικό γιλέκο, σύμφωνα με πληροφορίες της Bild και έτσι τραυματίστηκε μόνο ελαφρά.

{https://x.com/BJilge/status/2061877949029290282}

Σύμφωνα με τη Bild, ο φερόμενος ως δράστης προηγουμένως είχε απειλήσει τους θαμώνες ενός κλαμπ, ψεκάζοντας σπρέι πιπεριού. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με αυτοκίνητο.

Όταν η αστυνομία επιχείρησε να τον σταματήσει πυροβόλησε από το παράθυρο με ένα όπλο μικρού διαμετρήματος, όπου και τραυμάτισε τον αστυνομικό. Τράπηκε σε φυγή και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται εντός ενός σπιτιού, όπου φέρεται να κρατάει ομήρους τα δύο παιδιά.

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Στο σημείο βρίσκονται βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί.

Με πληροφορίες της Bild