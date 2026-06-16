Η «παράξενη» κίνηση του Μερτς προς τον Τραμπ.

Είθισται στις συναντήσεις ηγετών να γίνεται ανταλλαγή κάποιων δώρων. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επρόκειτο για διμερή σύνοδο. Και η κίνηση του Φρίντριχ Μερτς προς τον Ντόναλντ Τραμπ παραξένεψε αρκετούς.

Λίγα λεπτά προτού οι ηγέτες της G7 πάρουν τις θέσεις τους, για τη σύνοδο στο Εβιάν, ο Φρίντριχ πλησίασε τον Αμερικανό πρόεδρο, που ήδη καθόταν στο τραπέζι και του έδειξε μια φανέλα της εθνικής ομάδας Γερμανίας. Στην πίσω πλευρά της ήταν γραμμένο το όνομα του Τραμπ και ο αριθμός 47, καθώς είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται με το «μουντιαλικό» δώρο του Γερμανού καγκελάριου. Μάλιστα, αρχικά δεν το πήρε καν. «Αυτή είναι για εσάς», του είπε ο Μερτς και ο Τραμπ πήρε στα χέρια του τη φανέλα και την έδειξε προς τις κάμερες και τους φωτορεπόρτερ, χαμογελώντας τυπικά.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2066836709455610144}

Η φανέλα ήταν ένα δώρο για τα 80α γενέθλια που γιόρτασε ο Τραμπ στις 14 Ιουνίου. «Άλλωστε, είμαστε στην ίδια ομάδα», έγραψε ο Μερτς σε ανάρτηση στο X.

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{https://x.com/bundeskanzler/status/2066808145490440671}

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή σχολιάστηκε. «Παράξενη» κίνηση τη χαρακτήρισαν στο Sky News, σχολιάζοντας πως με αυτό τον τρόπο ο Τραμπ δεν θα ξεχάσει τα επικριτικά σχόλια που έχει κάνει ο Μερτς τον τελευταίο καιρό για τον πόλεμο στο Ιράν. Για «απεγνωσμένη» διπλωματία με «άρωμα» Μουντιάλ έκανε λόγο ο Guardian.