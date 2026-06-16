Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν θα είναι «ευκολότερη» από τον αρχικό γύρο που οδήγησε στο Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που υπογράφεται τις επόμενες ημέρες.

Ο αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφή τη δυσαρέσκειά του προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι ο τελευταίος πρέπει να είναι «πιο υπεύθυνος όσον αφορά τον Λίβανο».

Ο Τραμπ έχει έρθει σε σύγκρουση με τον ισραηλινό πρωθυπουργό αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, καθώς θεωρεί ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, λόγω των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, επειδή κανένας άλλος πρόεδρος δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει όσα έκανα εγώ», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν είναι δυσαρεστημένος με τον Νετανιάχου.

«Είχα μια εξαιρετική σχέση με τον Μπίμπι, αλλά τώρα ο Μπίμπι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά τον Λίβανο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον ισραηλινό πρωθυπουργό με το υποκοριστικό του.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου είναι προσεκτικός ώστε να αποφεύγει τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ. Μιλώντας τη Δευτέρα για τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, παραδέχτηκε πως «υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ δεν συμπίπτουμε απόλυτα […] Είμαι υπεύθυνος για τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ, και αυτό πρέπει να γίνεται με σύνεση».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί την Τρίτη ότι η Συρία ίσως «κάνει καλύτερη δουλειά» στην αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ σε σχέση με το Ισραήλ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σύνοδο της G7, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ο άνθρωπος που διοικεί τη Συρία τώρα» είναι «πολύ καλός με τη Χεζμπολάχ».

Το Ισραήλ προσπαθεί εδώ και χρόνια να εξουδετερώσει την απειλή των ρουκετών εναντίον του Ισραήλ από τον Λίβανο. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν τα έχει καταφέρει.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι «πρότεινε στο Ισραήλ» ο Σύρος Πρόεδρος, Άχμεντ αλ Σαράα -τον οποίο χαρακτήρισε ως «έναν άνθρωπο που έβαλα εγώ εκεί» - να «αναλάβει τη Χεζμπολάχ».

«Δεν είναι προσκόπος, αλλά έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στο να μαζέψει τα πράγματα, και είναι πολύ καλός με τη Χεζμπολάχ. Δεν τους συμπαθεί», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να αναλάβει τη Χεζμπολάχ, γιατί για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι θα κάνουν καλύτερη δουλειά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ για «πάρα πολύ καιρό», προσθέτοντας ότι «σκοτώνονται πάρα πολλοί άνθρωποι».

«Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις κάποιον, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις πολυκατοικίες, και δεν είναι όλοι Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Τραμπ.