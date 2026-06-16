Ο Πρόεδρος Τραμπ έφτασε τη Δευτέρα στο Εβιάν-λε-Μπαίν της Γαλλίας για τηn Σύνοδο Κορυφής της G7, την ώρα που τα ερωτήματα γύρω από το μνημόνιο συνεννόησης (MOU) μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένουν ανοιχτά.

Kαθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται για τη σύνοδο κορυφής της G7 την Τρίτη, ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο αμερικανός πρόεδρος επιθυμούσε να προσέλθει στη σύνοδο των κορυφαίων εκβιομηχανισμένων εθνών από θέση ισχύος και με μια συμφωνία ανά χείρας. Μετά από μήνες συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων που προκάλεσαν τεράστιο σκεπτικισμό στους υπόλοιπους ηγέτες της G7, ο Τραμπ πετυχαίνει τώρα τον στόχο του - έστω και με σημαντικά, επίμονα ερωτήματα να αιωρούνται γύρω από τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και τον βαθμό στον οποίο η κάθε πλευρά θα συμμορφωθεί με αυτήν.

Οι συναντήσεις της Τρίτης στη Γενεύη θα προσφέρουν στους ηγέτες της G7 και στον υπόλοιπο κόσμο μια ακόμα ευκαιρία να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα γύρω από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υπέγραψαν και οι δύο ψηφιακά τη συμφωνία για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη πυρηνικών διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου. Από την πλευρά του Ιράν, το έγγραφο υπέγραψε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα κανένα επίσημο κείμενο, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι αυτό πιθανότατα θα κυκλοφορήσει δημόσια μετά την τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

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Οι ηγέτες της G7 έχουν αναγκαστεί να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες τιμές της ενέργειας, ως αποτέλεσμα του παρατεταμένου κλεισίματος στα Στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ο Τραμπ έχει εξαπολύσει πυρά σχεδόν εναντίον όλων τους για τη διστακτικότητά τους να βοηθήσουν στην περιπολία της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου, διαμορφώνοντας ένα μάλλον άβολο παρασκήνιο για τη φετινή συνάντηση.

Πριν από τη σύνοδο, αξιωματούχοι από τέσσερις χώρες της G7 δήλωσαν ότι το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή - ακόμη και με μια συμφωνία σε ισχύ - θα αποτελέσει αναμφίβολα τροφή για έντονες συζητήσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες του Hotel Royal στο Εβιάν.

Την Τρίτη, οι ηγέτες τριών αραβικών κρατών - της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - θα συμμετάσχουν επίσης στις συνομιλίες, κατόπιν πρόσκλησης του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να βοηθήσουν στην εστίαση στα ακανθώδη ζητήματα που επηρεάζουν την περιοχή τους. Ο Τραμπ θα συναντηθεί μαζί τους και σε κατ' ιδίαν επίπεδο.