Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνάντηση που είχε με την επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα μετατρέπεται από χώρα που συμμετείχε σε πρόγραμμα του Ταμείου σε χώρα που στηρίζει ενεργά άλλες οικονομίες με τεχνογνωσία και εμπειρία.

Τη θεαματική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανέδειξε η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στις Βρυξέλλες, με αφορμή την ένταξη της Ελλάδας ως ιδρυτικού εταίρου στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEETAC).

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα εξήρε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η χώρα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης, συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που καταγράφουν δημοσιονομικό πλεόνασμα, γεγονός που της επιτρέπει όχι μόνο να μοιράζεται την εμπειρία της αλλά και να στηρίζει οικονομικά και τεχνικά χώρες που επιδιώκουν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήρισε μάλιστα τη συμμετοχή της χώρας στο SEETAC ως την απαρχή μιας νέας εποχής συνεργασίας με το ΔΝΤ, κατά την οποία η Ελλάδα μεταβαίνει από αποδέκτης τεχνικής βοήθειας σε πάροχο τεχνογνωσίας.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική συμμετοχή στο νέο κέντρο δεν αποτελεί μόνο μια οικονομική συνεισφορά, αλλά κυρίως μια επένδυση στη διάχυση της μεταρρυθμιστικής εμπειρίας που απέκτησε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θα διαθέσει 1 εκατ. ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια, συμβάλλοντας τόσο στη λειτουργία του SEETAC όσο και στη μεταφορά γνώσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία.

Ο υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Ελλάδα μετατρέπεται από χώρα που συμμετείχε σε πρόγραμμα του ΔΝΤ σε χώρα που στηρίζει ενεργά άλλες οικονομίες με τεχνογνωσία και εμπειρία. Παράλληλα, έκανε λόγο για επιβεβαίωση του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ευθύνη αυτή συνδέεται με την ενίσχυση της σύγκλισης, της ανθεκτικότητας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο SEETAC σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις της με το ΔΝΤ και ενισχύει τη θέση της ως παράγοντα σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκτός από την οικονομική της συνεισφορά ύψους 5 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, η χώρα θα συμμετέχει και στη Συντονιστική Επιτροπή του Κέντρου, αποκτώντας θεσμικό ρόλο στον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων και των ετήσιων προγραμμάτων του.

Το SEETAC, με έδρα τη Ρώμη και προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας έως τον Ιανουάριο του 2027, θα παρέχει τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση σε χώρες όπως η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Μολδαβία, εστιάζοντας σε τομείς όπως η δημοσιονομική πολιτική, η φορολογική διοίκηση, η διαχείριση δημόσιων οικονομικών, η χρηματοπιστωτική πολιτική και η ενίσχυση των θεσμών.

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Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέρχεται στο προσκήνιο, ενώ συνδέεται και με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Με τη συμμετοχή της στο SEETAC, η Ελλάδα φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την εμπειρία των μεταρρυθμίσεων που υλοποίησε την προηγούμενη δεκαετία, συμβάλλοντας ενεργά στην προετοιμασία των γειτονικών χωρών για την ευρωπαϊκή τους πορεία και επιβεβαιώνοντας τη μετάβασή της από χώρα που λάμβανε διεθνή βοήθεια σε χώρα που προσφέρει γνώση, εμπειρία και στήριξη στους εταίρους της.