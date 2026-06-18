Σημαντική ελληνική διάκριση στις Βρυξέλλες.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Martens Centre for European Studies, του επίσημου think tank του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ενός από τα πλέον επιδραστικά πολιτικά ιδρύματα διεθνώς, εξελέγη ο Παναγιώτης Κακολύρης.

Το Martens Centre αποτελεί τον βασικό ερευνητικό και στρατηγικό βραχίονα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων και στρατηγικών κατευθύνσεων για το μέλλον της Ευρώπης. Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο πολιτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, ερευνητών και φορέων δημόσιας πολιτικής, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού προεδρεύει ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σλοβακίας Mikuláš Dzurinda, ενώ συμμετέχουν προσωπικότητες με καθοριστικό ρόλο στα ευρωπαϊκά πολιτικά δρώμενα, όπως η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, ο πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Hans-Gert Pöttering, η πρώην Επίτροπος Mairead McGuinness και ο Ευρωβουλευτής -πρώην Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Antonio López-Istúriz White.

Ο Παναγιώτης Κακολύρης διαθέτει πολυετή παρουσία στον χώρο των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, της στρατηγικής επικοινωνίας και των διεθνών σχέσεων. Τα τελευταία τρία χρόνια υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του European Network of Political Foundations (ENOP), εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ενώ έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ και επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για το Μέλλον της Ευρώπης.

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Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του Martens Centre στις Βρυξέλλες, παρουσία εκπροσώπων πολιτικών ιδρυμάτων και οργανισμών από ολόκληρη την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας ευρεία υποστήριξη από τα μέλη του οργανισμού.

Η εκλογή αυτή συνιστά μια σημαντική ελληνική παρουσία σε έναν από τους πλέον επιδραστικούς χώρους παραγωγής πολιτικής σκέψης και στρατηγικής στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Κακολύρης «Την ώρα των μεγάλων προκλήσεων για την Ευρώπη, ο ρόλος των πολιτικών ιδρυμάτων καθίσταται κρισιμότερος από ποτέ. Η Ένωση χρειάζεται νέες ιδέες, πιο δημιουργικές προσεγγίσεις, τεκμηριωμένες πολιτικές προτάσεις και γέφυρες συνεργασίας που θα ενισχύσουν τη δημοκρατία, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική της αυτονομία.

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα το κύρος, την εμπειρία και την αξιοπιστία ώστε να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των μεγάλων ευρωπαϊκών συζητήσεων. Η παρουσία Ελλήνων σε θεσμούς που παράγουν πολιτική σκέψη και στρατηγική δεν αφορά μόνο στην εκπροσώπηση της χώρας μας, αλλά και στη συμβολή για τη διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος, υπό το πρίσμα των εθνικών προτεραιοτήτων.

Η εκλογή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Martens Centre αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και σημαντική ευθύνη».