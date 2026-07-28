Οι ειδικοί δίνουν συμβουλές για την καταπολέμηση της ζέστης κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο καθένας μας το καλοκαίρι είναι ο ύπνος και η ποιότητα του κατά τη διάρκεια της έντονης ζέστης.

Σίγουρα μια λύση είναι η χρήση aircondition ή ανεμιστήρα αλλά οι ειδικοί σύμφωνα την βρετανική εφημερίδα The Guardian δίνουν τα δικά τους tips προκειμένου να μπορέσουμε άπαντες να ξεπεράσουμε κάτι που στην αρχή φαίνεται αδύνατο να ξεπεραστεί.

«Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμηθούν επειδή κάνει πολύ ζέστη, συχνά αυτό γίνεται τόσο σωματική όσο και ψυχική πρόκληση», λέει η Δρ Σέλμπι Χάρης, ιδρύτρια και διευθύντρια του NY Sleep and Psychology και συγγραφέας του The Women's Guide to Overcoming Insomnia για να προσθέσει ότι «μπορεί να αρχίσουν να κοιτούν το ρολόι και να ανησυχούν για το πόσο δύσκολες θα είναι οι επόμενες μέρες.

Εάν συμβούν αρκετές ζεστές νύχτες στη σειρά, η συσσωρευμένη απώλεια ύπνου μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διάθεση, καθιστώντας τους ανθρώπους πιο ευερέθιστους, συναισθηματικά αντιδραστικούς και λιγότερο ικανούς να αντιμετωπίσουν τους καθημερινούς στρεσογόνους παράγοντες».

Πώς επηρεάζει η ζέστη το σώμα και τον εγκέφαλό σας όταν προσπαθείτε να κοιμηθείτε

Ο Δρ. Γι Κάι, ειδικός στον ύπνο και διευθυντής χειρουργικής ύπνου στο Ιατρικό Κέντρο Irving του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης-Πρεσβυτεριανού/Κολούμπια από την πλευρά του στάθηκε στο πόσο μπορεί να επηρεαστεί το σώμα και ο εγκέφαλος κατά την διάρκεια της ζέστης όταν προσπαθούμε να κοιμηθούμε.

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«Σε ζεστό καιρό, το κάνει αυτό στέλνοντας περισσότερο αίμα στο δέρμα και παράγοντας ιδρώτα, ο οποίος ψύχει το σώμα καθώς εξατμίζεται. Αλλά όταν κάνει πολύ ζέστη, ειδικά αν έχει και υγρασία, αυτά τα συστήματα ψύξης γίνονται λιγότερο αποτελεσματικά» ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Τζάνετ Κένεντι, PhD, ψυχολόγος ύπνου και ιδρύτρια του NYC Sleep Doctor υποστηρίζει ότι «η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος πέφτει φυσικά 2-3 βαθμούς τη νύχτα, γεγονός που ενεργοποιεί την παραγωγή μελατονίνης. Όταν κάνει ζέστη, αυτό δεν συμβαίνει και γίνεται δύσκολο να κοιμηθείτε. Το να στριφογυρίζετε, να κάνετε διάφορες καταστροφικές σκέψεις για την επόμενη μέρα και να ανησυχείτε για το αν δεν κοιμάστε ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, πυροδοτώντας την αδρεναλίνη, η οποία εντείνει τη δυσφορία και σας κρατά ξύπνιους».

Tips για να αποφύγετε τη ζεστή νύχτα και να κάνετε πιο ποιοτικό ύπνο

Οι ειδικοί δίνουν και tips προκειμένου να μπορέσουν άπαντες να αποφύγουν τη ζεστή νύχτα και να μπορέσουν να κάνουν έναν πιο ποιοτικό ύπνο. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων προτείνουν να κρατήσουν τον ήλιο έξω από το δωμάτιο, ενώ το καλύτερο μέρος για ύπνο είναι το πιο δροσερό μέρος του σπιτιού. Για μέγιστη άνεση, κοιμηθείτε στο πιο δροσερό και ρυθμιζόμενο ύφασμα. «Διατηρήστε τα κλινοσκεπάσματα ελαφριά και χρησιμοποιείστε βαμβακερά σεντόνια που είναι συχνά πιο άνετα από τα βαριά υφάσματα», λέει η Κάι.

Αφήστε στην άκρη τα φανελένια σεντόνια σας για πιο ζεστές στιγμές και στραφείτε σε φυσικά υλικά. Το βαμβακερό είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τα λινά σεντόνια είναι μια εξαιρετική επιλογή όλο το χρόνο και θα σας κρατήσουν δροσερούς το καλοκαίρι και αρκετά ζεστούς τον χειμώνα. Άλλα υλικά όπως το μπαμπού, το λυοσέλ ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών μπορούν επίσης να λειτουργήσουν, αλλά αποφύγετε το βαμβακερό σατέν, το οποίο είναι φαρδύ, βουτυρώδες, ολισθηρό και έχει σφιχτή ύφανση.

Τέλος, οι ειδικοί καλούν άπαντες να φορέσουν αναπνεύσιμες πιτζάμες, να χρησιμοποιούν δροσερά υγρά υφάσματα αλλά και συσκευές ψύξης. «Ένα μπολ με πάγο μπροστά από έναν ανεμιστήρα μπορεί να προσφέρει κάποια τοπική ψύξη σε έναν μικρό χώρο, αλλά μην περιμένετε να δροσίσει ολόκληρο το δωμάτιο», είπε η Κάι.

Όσα πρέπει να αποφύγετε

Σύμφωνα με τους ειδικούς ένα εσπρέσο μαρτίνι μπορεί να σας φανεί θεϊκό εκείνη τη στιγμή, αλλά πριν τον ύπνο, μπορεί να μετανιώσετε για τις επιλογές σας. «Βοηθάει να περιορίσετε το αλκοόλ και την καφεΐνη, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τον βαθύ ύπνο και προκαλούν νυχτερινές αφυπνίσεις», λέει η Κένεντι.

Τα βαριά γεύματα μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αφυδάτωση, σημειώνει η Κάι, κάτι που δεν θα βοηθήσει την κατάσταση όταν προσπαθείτε να ξεκουραστείτε. Θα πρέπει να πίνετε νερό όταν κάνει ζέστη, αλλά μην το παρακάνετε.

Τέλος, οι ειδικοί τονίζουν ότι «οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι επειδή η ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει τη θερμοκρασία γίνεται λιγότερο αποτελεσματική με την ηλικία», λέει η Χάρις. «Τα βρέφη, τα μικρά παιδιά και τα κατοικίδια ζώα επηρεάζονται επίσης τακτικά από ακραίες θερμοκρασίες. Αυτές οι ομάδες είναι πιο ευάλωτες στη ζέστη και μπορεί να μην αναγνωρίζουν ή να μην επικοινωνούν ότι υπερθερμαίνονται», ανέφερε από την πλευρά του ο Κάι για να προσθέσει ότι «ελέγχετε τακτικά τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, ενθαρρύνετε την τακτική κατανάλωση υγρών και μην βασίζεστε μόνο στη δίψα ως σήμα για να πιείτε».

«Η φροντίδα των ανθρώπων ή των κατοικίδιων ζώων που είναι πιο ευάλωτα κατά τη διάρκεια των καυσώνων απαιτεί κάποια προνοητικότητα. Ντύνετε τα μωρά και τα μικρά παιδιά με ελαφριά ρούχα και να τα κρατάτε στα πιο δροσερά δωμάτια του σπιτιού. Τα κατοικίδια πρέπει να βγαίνουν βόλτα τις πιο δροσερές ώρες, συνήθως νωρίς το πρωί ή το βράδυ, και θα πρέπει πάντα να έχουν άφθονη πρόσβαση σε νερό και σκιά.

Δίνετε επίσης προσοχή σε τυχόν πιθανά συμπτώματα θερμοπληξίας. Εάν κάποιος εμφανίσει σύγχυση, δυσκολεύεται να ξυπνήσει, σταματήσει να ιδρώνει παρά τη ζέστη ή έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, ζητήστε αμέσως επείγουσα ιατρική φροντίδα» πρόσθεσε.