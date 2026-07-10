Η ανάρτηση για την απώλεια της μαμάς της.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση έκανε η Μαρία Αντωνά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μιλώντας για τις δοκιμασίες της ζωής, τις απώλειες που αφήνουν ανεξίτηλο σημάδι και τις προσωπικές μάχες που δίνει κάθε άνθρωπος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη πληγή που εξακολουθεί να κουβαλά, την απώλεια της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024.

Δημοσιεύοντας και μια φωτογραφία της, η Μαρία Αντωνά εξομολογήθηκε πως από τότε πολλά πράγματα στη ζωή της έχουν αλλάξει σημασία.

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