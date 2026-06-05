Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 63

Η Μελισσάνθη υποφέρει βλέποντας την καινούργια αρραβωνιαστικιά του Άγγελου, η Ιουλία συναντά την Ασπασία και την πείθει να γυρίσει στην οικογένεια της, η Πολυξένη πιέζεται με το νέο της ρόλο και η Μαγδαληνή πιέζει τον θείο της να της πει την αλήθεια για το φάκελο με τη σφαίρα.

Η Πολυξένη αφοσιώνεται όλο και περισσότερο στις πρόβες, ενώ μια συζήτηση και μνήμες από το παρελθόν την οδηγούν σε σκέψεις που αποφεύγει καιρό.

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από μια απρόσμενη συνάντηση που φέρνει ένταση και αμηχανία γύρω από τον γάμο της, την ώρα που εξελίξεις στον επαγγελματικό χώρο του Απόστολου γεννούν νέα ερωτήματα.

Η Μαγδαληνή βρίσκεται μπροστά σε μια οικογενειακή σύγκρουση που την αναστατώνει, καθώς στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν πως υπάρχουν εκκρεμότητες και κίνδυνοι που δεν έχουν αντιμετωπιστεί.

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{https://www.youtube.com/watch?v=AeJbY7J2ex0}

Η Ασπασία, εγκλωβισμένη μακριά από τα παιδιά της, συγκρούεται με τον Σταύρο, καθώς η αδυναμία της να είναι παρούσα την πιέζει και την αναγκάζει να επανεξετάσει επιλογές ζωής.

Η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μέσα στο χάος που έχει προκαλέσει το εργατικό ατύχημα, στηρίζοντας την οικογένειά της, ενώ η αβεβαιότητα και η αγωνία για τους εμπλεκόμενους βαραίνουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητά τους.

H Μαγδαληνή και η Άννα ζητούν εξηγήσεις για τη σφαίρα στο φάκελο:

{https://www.youtube.com/watch?v=UVx95KTPe3g}

Η Ιουλία πείθει την Ασπασία να φύγει από τη Ρόδο:

{https://www.youtube.com/watch?v=DjzKglA27AI}

Η Γιασεμή προειδοποιεί τον Άγγελο να μην μπλέξει ξανά με τη Μελισσάνθη:

{https://www.youtube.com/watch?v=2O2S_PnpnyU}