«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 63
Η Μελισσάνθη υποφέρει βλέποντας την καινούργια αρραβωνιαστικιά του Άγγελου, η Ιουλία συναντά την Ασπασία και την πείθει να γυρίσει στην οικογένεια της, η Πολυξένη πιέζεται με το νέο της ρόλο και η Μαγδαληνή πιέζει τον θείο της να της πει την αλήθεια για το φάκελο με τη σφαίρα.
Η Πολυξένη αφοσιώνεται όλο και περισσότερο στις πρόβες, ενώ μια συζήτηση και μνήμες από το παρελθόν την οδηγούν σε σκέψεις που αποφεύγει καιρό.
Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από μια απρόσμενη συνάντηση που φέρνει ένταση και αμηχανία γύρω από τον γάμο της, την ώρα που εξελίξεις στον επαγγελματικό χώρο του Απόστολου γεννούν νέα ερωτήματα.
Η Μαγδαληνή βρίσκεται μπροστά σε μια οικογενειακή σύγκρουση που την αναστατώνει, καθώς στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν πως υπάρχουν εκκρεμότητες και κίνδυνοι που δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
{https://www.youtube.com/watch?v=AeJbY7J2ex0}
Η Ασπασία, εγκλωβισμένη μακριά από τα παιδιά της, συγκρούεται με τον Σταύρο, καθώς η αδυναμία της να είναι παρούσα την πιέζει και την αναγκάζει να επανεξετάσει επιλογές ζωής.
Η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μέσα στο χάος που έχει προκαλέσει το εργατικό ατύχημα, στηρίζοντας την οικογένειά της, ενώ η αβεβαιότητα και η αγωνία για τους εμπλεκόμενους βαραίνουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητά τους.
H Μαγδαληνή και η Άννα ζητούν εξηγήσεις για τη σφαίρα στο φάκελο:
{https://www.youtube.com/watch?v=UVx95KTPe3g}
Η Ιουλία πείθει την Ασπασία να φύγει από τη Ρόδο:
{https://www.youtube.com/watch?v=DjzKglA27AI}
Η Γιασεμή προειδοποιεί τον Άγγελο να μην μπλέξει ξανά με τη Μελισσάνθη:
{https://www.youtube.com/watch?v=2O2S_PnpnyU}