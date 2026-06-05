Στιγμιότυπα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σόι Σου».

«Το σόι σου», απόψε στις 21:00.

Η μεγάλη ημέρα, του πολυπόθητου ταξιδιού στο Παρίσι, έφτασε και τίποτα δεν μπορεί να συγκρατήσει την Λυδία και τον Σάββα!

Οι βαλίτσες είναι έτοιμες, τα κορίτσια θα μείνουν στη Χαρούλα και τον Νάσο αντίστοιχα, και με εξαίρεση το άγχος του Μιχάλη για τα αεροπλάνα, τίποτα δε σκιάζει το πολυαναμενόμενο ταξίδι τους. Ή, σχεδόν τίποτα! Μια φάρσα που πάει εντελώς λάθος, εγκλωβίζει την Λυδία και τον Σάββα στο Κουκάκι!

Στο μεταξύ, η Χαρούλα από το τηλέφωνο, μαθαίνει για τις ομορφιές του Παρισιού, έτσι όπως τις περιγράφει η Λυδία… η οποία, όμως, δεν κατάφερε να πατήσει ποτέ το πόδι της στη γαλλική πρωτεύουσα!

{https://www.youtube.com/watch?v=cRTpP5GCvE0}

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Όταν η αλήθεια έρχεται στο φως, οι Χαμπέοι, με την ελάχιστη ψυχραιμία που διαθέτουν, προσπαθούν να μην ανησυχήσουν τη Σάντρα. Ο Βαγγέλης, όμως, είναι έτοιμος για όλα και, κυρίως, για την απελευθέρωση της Λυδίας και του Σάββα!

Όλα έτοιμα για Παρίσι

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Βαγγέλης και Μιχάλης… στα όπλα

{https://www.youtube.com/watch?v=MA8BdoLyEDc}

Απρόσκλητοι επισκέπτες

{https://www.youtube.com/watch?v=ZN6silExXcI}