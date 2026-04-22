Μόλις πριν δύο εβδομάδες, στις 06/04/2026, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν αιτήματος της ΑΔΕΔΥ, επιβεβαίωσε τις αμειβόμενες συνδικαλιστικές άδειες για τους εργαζόμενους του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παραπέμποντας στην ισχύ της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Μαΐου του 2017.

Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες και η προστασία της συνδικαλιστικής δράσης στους χώρους δουλειάς αποτελούν το θεμέλιο για την υπεράσπιση των υπολοίπων δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά και προϋπόθεση μιας ουσιαστικά δημοκρατικής κοινωνίας.

Γιατί η οργάνωση των εργαζομένων και η συλλογική διεκδίκηση καλύτερων μισθών και συνθηκών εργασίας, μέσα από συλλογικές συμβάσεις και ρυθμίσεις, είναι αναγκαίοι όροι για τη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητάς τους.

Συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση δεν μπορεί να υπάρξει όμως χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα, στα οποία εντάσσονται και οι συνδικαλιστικές άδειες για τα στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Με τον νόμο 4472/2017, σε συνθήκες σκληρής μνημονιακής επιτήρησης, καταφέραμε να υπερασπιστούμε και να προστατέψουμε τις συνδικαλιστικές άδειες, που προβλέπονταν από τον νόμο 1264/1982.

Με τον νόμο 4472/2017 και με την ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσα τον Μάιο του 2017 διασφαλίστηκε η άδεια απουσίας των συνδικαλιστικών στελεχών για τη διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων τους.

Ορίστηκε η διάρκεια της συνδικαλιστικής άδειας, η οποία κλιμακώνεται βάσει της συγκεκριμένης θέσης που κατέχει το συνδικαλιστικό στέλεχος, του βαθμού της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του αριθμού των μελών των εν λόγω συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Καθορίστηκε, επίσης, ποιες συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες, όπως γινόταν και με τον νόμο 1264/1982.

Ο νόμος 4472/2017 και η ερμηνευτική εγκύκλιος που τον συνόδευσε ξεκαθάρισαν με σαφήνεια ότι οι αμειβόμενες συνδικαλιστικές άδειες του νόμου αφορούν και τους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η διάταξη αυτή προστατεύει τους εργαζόμενους του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την καταστρατήγηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων. Ωστόσο, δεν έλειψαν φαινόμενα άρνησης χορήγησης αμειβόμενης συνδικαλιστικής άδειας από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ, γεγονός που συνιστά παραβίαση του νόμου.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μία συλλογική πολιτική δικαίωση, καθώς και μία επιβεβαίωση για τη σημασία των νομοθετικών επιλογών, αλλά και τη νομική αρτιότητα των διατάξεων που θεσπίσαμε την περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, για την προστασία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους.

(Η Έφη Αχτσιόγλου είναι Εργατολόγος, πρώην υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Βουλευτής)