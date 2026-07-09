Τι επιδιώκει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.

Αν κάτι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον Αλέξη Τσίπρα από την ίδρυση της ΕΛΑΣ μέχρι και σήμερα, είναι ότι έχει αποφύγει να μετατραπεί σε πρόεδρο-«μαϊντανό». Να παρεμβαίνει, δηλαδή, ο ίδιος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα στελέχη της Συμπαράταξης.

Οι δημόσιες παρεμβάσεις του είναι μετρημένες και εντελώς στοχευμένες, με τους συνεργάτες του να λένε ότι καταρρίπτει το αφήγημα των αντιπάλων του για «προσωποπαγές κόμμα».

Το διήμερο, πάντως, Πέμπτη-Παρασκευή, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ θα πραγματοποιήσει δύο συνεχόμενες ομιλίες, αλλά με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο. Η πρώτη σήμερα, στην ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Τώρα Μιλάμε», στις 20:00, στο Περιστέρι, στην πλατεία Δημαρχείου και η δεύτερη, στο Συνέδριο του Economist, την Παρασκευή.

Α.Γ.