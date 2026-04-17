Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο συγχρονισμός των γευμάτων με τους κιρκάδιους ρυθμούς του οργανισμού μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταβολική υγεία.

Στον έντονο ρυθμό της σύγχρονης ζωής, οι καλύτερες συμβουλές για απώλεια βάρους είναι απλές ιδέες που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στην πράξη. Πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε δύο νέες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία: μεγαλύτερο διάστημα νηστείας κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατανάλωση του πρωινού γευμάτος ακόμη πιο νωρίς.

Ερευνητές με επικεφαλής ομάδα από το Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) στην Ισπανία ανέλυσαν δεδομένα διατροφής και βάρους από 7.074 άτομα ηλικίας 40 έως 65 ετών, διαπιστώνοντας ότι η κατανάλωση του πρωινού και του βραδυνού νωρίς, χωρίς φαγητό στο ενδιάμεσο, συσχετίστηκαν με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος (BMI) μετά από πέντε χρόνια.

Παρότι ο BMI αποτελεί έναν προβληματικό δείκτη παχυσαρκίας, τα ευρήματα προστίθενται σε ένα αυξανόμενο σύνολο ερευνών που εξετάζουν το πώς οι ώρες που τρώμε μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας.

Οι ερευνητές πιστεύουν τώρα ότι τα ευρήματά τους μπορεί να συνδέονται με τους κιρκάδιους ρυθμούς του σώματος, εκείνα τα εσωτερικά βιολογικά ρολόγια που όλοι έχουμε και λειτουργούν σε έναν κύκλο 24 ωρών, παρέχοντας σήματα στο σώμα για το πότε πρέπει να ξεκουραστεί και πότε να ξυπνήσει.

«Τα αποτελέσματά μας, σε συμφωνία με άλλες πρόσφατες μελέτες, υποδηλώνουν ότι η επιμήκυνση της νυχτερινής νηστείας θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, εφόσον συνοδεύεται από ένα πρώιμο βραδινό και ένα πρώιμο πρωινό», λέει η επιδημιολόγος Luciana Pons-Muzzo από το ISGlobal.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η κατανάλωση τροφής νωρίτερα μέσα στην ημέρα είναι πιο ευθυγραμμισμένη με τους κιρκάδιους ρυθμούς και επιτρέπει καλύτερη καύση θερμίδων και ρύθμιση της όρεξης, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αρκετές στατιστικές μεθόδους, προσαρμόζοντας για μεταβλητές όπως η ηλικία και ο ύπνος, και διαπίστωσαν ότι η πιο καθυστερημένη ώρα λήψης του πρωινού και η πιο συχνή κατανάλωση γευμάτων συσχετίστηκαν με υψηλότερο BMI, ενώ η μεγαλύτερη νυχτερινή νηστεία συσχετίστηκε με χαμηλότερο BMI.

«Αυτές οι συσχετίσεις ήταν ιδιαίτερα εμφανείς σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες», γράφουν οι ερευνητές.

Η ομάδα πραγματοποίησε επίσης ανάλυση συστάδων (cluster analysis) για να ομαδοποιήσει τους συμμετέχοντες με βάση τις διατροφικές τους συνήθειες. Αυτό βοήθησε να αποσαφηνιστούν τα βασικά ευρήματα της μελέτης και επέτρεψε στους ερευνητές να διαχωρίσουν τους συμμετέχοντες ανά φύλο.

Μία από τις ομαδοποιήσεις παρατηρήθηκε αποκλειστικά σε άνδρες: άτομα σε αυτή την κατηγορία έτρωγαν το πρώτο τους γεύμα μετά τις 2 μ.μ., νήστευαν κατά μέσο όρο 17 ώρες τη νύχτα και ήταν πιο πιθανό να πίνουν, να καπνίζουν και να είναι άνεργοι.

«Αυτό που παρατηρήσαμε σε μια υποομάδα ανδρών που κάνουν διαλειμματική νηστεία παραλείποντας το πρωινό είναι ότι αυτή η πρακτική δεν έχει καμία επίδραση στο σωματικό βάρος», λέει η επιδημιολόγος Camille Lassale από το ISGlobal.

«Άλλες μελέτες σε συμμετέχοντες με παχυσαρκία έχουν δείξει ότι αυτή η τακτική δεν είναι πιο αποτελεσματική από τη μείωση της πρόσληψης θερμίδων στη μακροπρόθεσμη μείωση του σωματικού βάρους».

Η μελέτη δεν είναι δομημένη με τρόπο που να μπορεί να αποδείξει άμεση αιτία και αποτέλεσμα, αλλά υπάρχουν ορισμένες σημαντικές συσχετίσεις εδώ. Αν αυτή τη στιγμή παραλείπετε το πρωινό για να μειώσετε τις θερμίδες, μπορεί να είναι προτιμότερο να μετακινήσετε νωρίτερα την ώρα του βραδινού σας και να τρώτε νωρίτερα και ένα πρωινό γεύμα.

«Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής αυτού που είναι γνωστό ως "διαλειμματική νηστεία" και η μελέτη μας αφορά έναν από αυτούς, τη νυχτερινή νηστεία», λέει η Lassale.

Ορισμένοι από τους εσωτερικούς χρονισμούς στους οποίους μια μεγάλη νυχτερινή νηστεία και ένα πρώιμο πρωινό μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα σχετίζονται με τη ρύθμιση της παραγωγής ινσουλίνης και τη διαχείριση της αποθήκευσης λίπους, υποστηρίζουν οι ερευνητές - αν και απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να επιβεβαιωθεί.

Ο ύπνος μπορεί επίσης να παίζει ρόλο. Γνωρίζουμε ότι ο επαρκής ύπνος είναι κρίσιμος για την υγεία μας, και τα πρότυπα διατροφής που επισημαίνονται εδώ μπορεί να είναι πιο συμβατά με αυτόν.

Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να παρακολουθήσει μεγαλύτερες και πιο ποικιλόμορφες ομάδες ανθρώπων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να δοκιμάσει παρεμβάσεις σε κλινικές δοκιμές, δίνοντας στους συμμετέχοντες συγκεκριμένες οδηγίες για τις ώρες φαγητού.

«Η έρευνά μας αποτελεί μέρος ενός αναδυόμενου πεδίου γνωστού ως χρονοδιατροφή, το οποίο δεν εστιάζει μόνο στο τι τρώμε, αλλά και στις ώρες της ημέρας και στο πόσες φορές τρώμε», λέει η επιδημιολόγος Anna Palomar-Cros από το ISGlobal.

«Στη βάση αυτής της έρευνας βρίσκεται η γνώση ότι ασυνήθιστα πρότυπα πρόσληψης τροφής μπορούν να συγκρούονται με το κιρκάδιο σύστημα, το σύνολο των εσωτερικών ρολογιών που ρυθμίζουν τους κύκλους ημέρας και νύχτας και τις φυσιολογικές διεργασίες που πρέπει να τα συνοδεύουν».

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Πηγή: Science Alert