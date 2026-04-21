Επίθεση από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, για χάρτες σχετικά με την αλιεία.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επιτέθηκε στην Αθήνα, κατηγορώντας την ότι επιβάλλει παράνομους περιορισμούς στην αλιεία, σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για «φανταστικά» σύνορα και χώρες που είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η Αθήνα θέσπισε ζώνες απαγόρευσης της αλιείας σε κάποιες θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο όπου «η Ελλάδα δεν έχει δικαιοδοσία» και πως δημοσιεύθηκαν χάρτες στην ιστοσελίδα της ελληνικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Αλιείας οι οποίοι είναι «αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο».

Οι χάρτες «σχεδιάζουν ανύπαρκτα και φανταστικά» θαλάσσια σύνορα ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Συμπληρώνει ότι οι χάρτες «παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία» και «δεν έχουν καμία ισχύ».

Οι «παράνομοι περιορισμοί» σε αλιευτικές δραστηριότητες που επέβαλε η Ελλάδα «πέραν των χωρικών υδάτων της των 6 μιλίων» σε περιοχές όπου «δεν έχει καμία δικαιοδοσία» και σε «διεθνή ύδατα», είναι «άκυροι για την Τουρκία», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Εξάλλου, η Άγκυρα τονίζει ότι «δεν θα αποδεχθεί όποιες μονομερείς και παράνομες πρακτικές που επιβάλλονται σε νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων ψαράδων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και σε ιστορικά δικαιώματα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, η Τουρκία «επαναλαμβάνει τη θέση της πως μια ειλικρινής και συνολική προσέγγιση» θα πρέπει να υιοθετηθεί για την επίλυση ζητημάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου, της ισότητας και της καλής γειτονίας, εντός του πλαισίου της Διακήρυξης των Αθηνών για Φιλικές Σχέσεις και Καλή Γειτονία, της 7ης Δεκεμβρίου 2023.