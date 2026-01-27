«Συμπαραστεκόμενοι στον θρήνο των οικογενειών των θυμάτων, αλλά και στην θλίψη ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, για την τραγωδία που έλαβε χώρα στην περιοχή», οι παραστάσεις του Αλέξανδρου Τσουβέλα μεταφέρονται σε νέα ημερομηνία.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναβάλλει τις προγραμματισμένες παραστάσεις του στα Τρίκαλα, ως ελάχιστη ένδειξη «συμπαράστασης στον θρήνο των οικογενειών των θυμάτων» στην τραγωδία που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα».

Οι δύο παραστάσεις επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026 στις 19:00 και στις 21:30.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανακοίνωσε σήμερα την αναβολή των εν λόγω παραστάσεων και τη μεταφορά τους σε νέα ημερομηνία και συγκεκριμένα στις 20 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Για τις παραστάσεις στα Τρίκαλα. Συμπαραστεκόμενοι στον θρήνο των οικογενειών των θυμάτων, αλλά και στην θλίψη ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, για την τραγωδία που έλαβε χώρα στην περιοχή, αποφασίσαμε οι παραστάσεις μας στις 6/2 να αναβληθούν και να μεταφερθούν σε νέα ημερομηνία: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 αντίστοιχα στις 19:00 & 21:30 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων.



Τα εισιτήρια σας θα ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία, για τις ίδιες θέσεις και την ώρα παράστασης που αρχικά έχει επιλεγεί. Όποιος θεατής επιθυμεί την ακύρωση του εισιτηρίου & επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στοιχεία πελάτη και εισιτηρίου που έχουν δηλωθεί κατα την αγορά. Οι αιτήσεις για ακύρωση εισιτηρίου θα γίνονται δεκτές έως και 06/03/26».