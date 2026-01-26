Πένθος και οδύνη στα Τρίκαλα για τις πέντε νεκρές εργαζόμενες μετά την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων.

Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων και των γύρω περιοχών βρίσκεται σε βαθύ πένθος μετά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την πόλη, με τη θλίψη και την οδύνη να είναι διάχυτες σε κατοίκους, φορείς και εργαζόμενους, που παραμένουν σοκαρισμένοι από το μέγεθος της απώλειας.

Πέντε εργαζόμενες μητέρες άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα εργασίας μέσα στο φλεγόμενο εργοστάσιο καθώς δεν μπόρεσαν να το εγκαταλείψουν μόλις οι πύρινες φλόγες το τύλιξαν από άκρη σε άκρη. Αναμένεται να γίνει ταυτοποίηση των σορών, ενώ έχει ζητηθεί από συγγενείς των θυμάτων γενετικό υλικό, προκειμένου να γίνει γρηγορότερα η διαδικασία ταυτοποίησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv4ka20uocp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων, ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς, εισηγήθηκε την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσω διά περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά και τη ματαίωση της διά ζώσης συνεδρίασης που είχε προγραμματιστεί, λόγω της τραγωδίας.

{https://www.facebook.com/DimosTrikkaionofficial/posts/pfbid0gHPizwvTwMKpD9sVAGwYoeqiVvqxRCG4Q1HkDnBqdy5upZbaZCSez1mTehJopPhyl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια του πένθους, οι σημαίες στο Δημαρχείο θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναμένεται να ανασταλούν εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, έχει δοθεί έμφαση στην παροχή ψυχολογικής στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων και στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς το γεγονός έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα σε ολόκληρη την περιοχή. Τα Τρίκαλα αποχαιρετούν με σιωπή και σεβασμό τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, ζητώντας ταυτόχρονα πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών.

https://exchange.glomex.com/video/v-dfynnxmqsach?integrationId=40599y14juihe6ly}