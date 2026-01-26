Βρέθηκε και η πέμπτη σορός που αναζητούνταν στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Με τον χειρότερο τρόπο έκλεισαν οι έρευνες για την πέμπτη αγνοούμενη εργαζόμενη του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα καθώς πριν από λίγα λεπτά εντοπίστηκε η σορός της. Η άτυχη εργαζόμενη βρέθηκε απανθαρακωμένη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου όπως και οι άλλες τέσσερις αγνοούμενες εργαζόμενες που και αυτές εντοπίστηκαν νωρίτερες. απανθρακωμένες.Οι έρευνες τώρα επικεντρώνονται στα αίτια της τραγωδίας.

Φωτιά στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»: Πώς φτάσαμε στην τραγωδία με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 4:00 π.μ., όταν εκδηλώθηκε φωτιά και ακολούθησε έκρηξη στην πτέρυγα του εργοστασίου όπου βρίσκονταν 13 άτομα, εκ των οποίων πέντε δεν είχαν αρχικά εντοπιστεί. Η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από το υπόγειο, κοντά στους φούρνους, ενώ εξετάζεται και η πιθανότητα διαρροής διαρροή νιΤρικής αμμωνίας ή προπανίου.

Οι εργαζόμενες που εντοπίστηκαν νεκρές ήταν ηλικίας 42-65 ετών. Οι εργαζόμενοι που σώθηκαν είχαν βγει για διάλειμμα. Οι συγγενείς των θυμάτων κλήθηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων για την ταυτοποίηση των σορών, ενώ στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται εισαγγελέας και η επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, Ρουμπίνη Λεονταρή.

Έξι εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο και έλαβαν εξιτήριο νωρίς το πρωί. Ψυχολόγοι της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας βρίσκονται στο σημείο και στο νοσοκομείο για την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών. Το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία με 24ωρη βάρδια τη στιγμή της φωτιάς. Οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης αναμένεται να διερευνηθούν ενδελεχώς από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfykyved6o3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, είναι η έκρηξη να έγινε στους φούρνους. Το ωστικό κύμα ήταν τόσο δυνατό που η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος. Όπως δήλωσε και ο διευθυντής του Trikalaola, λόγω κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας λιγότεροι από τους μισούς στην πρωινή βάρδια έπιασαν δουλειά. Σε αντίθετη περίπτωση τα θύματα θα μπορούσαν να είναι πολλαπλάσια. Όπως έγινε γνωστό η πρωινή βάρδια ήταν 30 άτομα και νωρίς το πρωί είχαν πιάσει δουλειά μόλις 12.

{https://www.youtube.com/watch?v=XH-7cayoIK4}

Τα σενάρια που εξετάζει η Πυροσβεστική

Το εργοστάσιο έχει πλέον ισοπεδωθεί, ενώ η Πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή αερίου, και συγκεκριμένα προπανίου, το οποίο είναι ένα εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή. Ένα ακόμα αίτιο που εξετάζεται είναι ο εμπρησμός αλλά και το εάν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο κύκλωμα ανακύκλωσης εργοστασιακών αποβλήτων. Από την έκρηξη σώθηκαν όσοι ήταν κοντά στην έξοδο. Παράλληλα και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους μπαίνει στο μικροσκόπιο.

Θρηνος για το τραγικό τέλος των πέντε εργαζομένων

Συντετριμμένοι εμφανίζονται συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Όλοι μιλούν για εργαζόμενες που πάλευαν καθημερινά για τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, ενώ τώρα περιμένουν απαντήσεις για τα αίτια της φονικής έκρηξης και τις συνθήκες ασφάλειας στο εργοστάσιο. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα και το κτίριο παραδόθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα οι πέντε γυναίκες να εγκλωβιστούν και να χάσουν τραγικά τη ζωή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfykvbrkdik9?integrationId=40599y14juihe6ly}

H σοκαριστική στιγμή της έκρηξης (ηχητικό ντοκουμέντο)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον ήχο της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 03:55. Όπως αναφέρει το trikalazoom.gr, η κάμερα βρίσκεται σε σημείο που απέχει περισσότερα από 8 χιλιόμετρα από το εργοστάσιο, στην οδό Καρδίτσης, ωστόσο ο κρότος της έκρηξης ακούγεται καθαρά στο οπτικοακουστικό υλικό. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη στον υπόγειο χώρο των εγκαταστάσεων.

Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε μεγάλο μέρος της πόλης, με αναφορές για ισχυρές δονήσεις σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Μάλιστα από τη σφοδρότητα της έκρηξης κατέρρευσε εντελώς ένας τοίχος με αποτέλεσμα το κτίριο να χωριστεί στα δύο.

{https://www.youtube.com/watch?v=317iiN0bJRY}

Από νωρίς τα ξημερώματα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Τρίκαλα και ολόκληρη τη Θεσσαλία, μηχανήματα έργου και υδροφόρες κατέβαλανν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λαίλαπα. Για «άγνωστη αιτία» κάνει λόγο η εταιρεία σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την έκρηξη και την φωτιά. Εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται στο σημείο της τραγωδίας και αναζητούν απαντήσεις.

Να διερευνηθούν σε βάθος τα ακριβή αίτια της τραγωδίας των Τρικάλων

Η ΓΣΕΕ εκφράζει την οδύνη της για τον τραγικό θάνατο εργαζομένων γυναικών και τον τραυματισμό συναδέλφων τους στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, μετά από ισχυρή έκρηξη και την εκδήλωση εκτεταμένης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Πρόκειται για ένα ακόμη πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα, που συγκλονίζει την κοινωνία και αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τα διαχρονικά και σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η ΓΣΕΕ τονίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι είναι απολύτως αναγκαία η πλήρης, εις βάθος και χωρίς καμία σκιά, διερεύνηση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας, με ευθύνη όλων των αρμόδιων αρχών. Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες των θυμάτων έχουν δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια.

Η Συνομοσπονδία απαιτεί:

-Την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.-Την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν, χωρίς καμία συγκάλυψη.

- Την πλήρη διερεύνηση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στο πλαίσιο της συνεχούς λειτουργίας του εργοστασίου

- Τη διερεύνηση, εάν η περιοχή καλύπτεται με επαρκώς στελεχωμένο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

- Την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη συζήτηση των συγκεκριμένων προτάσεων της ΓΣΕΕ.

Δεν είναι αποδεκτό, εν έτει 2026, εργαζόμενοι να χάνουν τη ζωή τους στην εργασία. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «παράπλευρη απώλεια» της παραγωγικής διαδικασίας.

Η ΓΣΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, διεκδικώντας δικαιοσύνη και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, ώστε να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα στους χώρους εργασίας.

Η απώλεια ανθρώπινων ζωών στους χώρους δουλειάς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο. Η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών.