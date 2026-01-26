Στο πένθος έχει βυθιστεί και η σχολική κοινότητα μετά τον τραγικό χαμό των 5 εργαζομένων στη «Βιολάντα», η απόφαση για την λειτουργία των σχολείων.

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Τρικάλων μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη φονική έκρηξη και φωτιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο συνεχίζονται από τις αρμόδιες αρχές, με την παρουσία εισαγγελέα, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν απαντήσεις και απόδοση ευθυνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι πέντε γυναίκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyo07uvwhkx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Αναστολή εκδηλώσεων στα σχολεία και ψυχολογική στήριξη των μαθητών

Με απόφασή της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων προχώρησε στην αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων αρμοδιότητάς της για μία εβδομάδα ενώ ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ψυχολογική στήριξη των μαθητών, πολλοί από τους οποίους ανήκουν σε οικογένειες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το εργοστάσιο. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές και την εκπαιδευτική κοινότητα, στα σχολεία θα υπάρξει παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, με στόχο τη διαχείριση του πένθους, του σοκ και της ανασφάλειας που έχει προκαλέσει το τραγικό γεγονός, τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Όπως σημειώνεται «η απόφαση αυτή λαμβάνεται ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών, τους συναδέλφους τους και την τοπική κοινωνία που δοκιμάζεται από το θλιβερό γεγονός.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfynnjn56ss9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τριήμερο δημοτικό πένθος εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων, ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς, εισηγήθηκε την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσω διά περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά και τη ματαίωση της διά ζώσης συνεδρίασης που είχε προγραμματιστεί, λόγω της τραγωδίας.

{https://www.facebook.com/DimosTrikkaionofficial/posts/pfbid0gHPizwvTwMKpD9sVAGwYoeqiVvqxRCG4Q1HkDnBqdy5upZbaZCSez1mTehJopPhyl}

Κατά τη διάρκεια του πένθους, οι σημαίες στο Δημαρχείο θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναμένεται να ανασταλούν εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα Τρίκαλα αποχαιρετούν με σιωπή και σεβασμό τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, ζητώντας ταυτόχρονα πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfynnxmqsach?integrationId=40599y14juihe6ly}

Θρήνος για τις 5 εργαζόμενες μητέρες που χάθηκαν στο φλεγόμενο εργοστάσιο

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο αλλά και όλος ο νομός Τρικάλων τις εξελίξεις από το εργατικό δυστύχημα με τις πέντε εργαζόμενες μητέρες να χάνουν την ζωή τους στο φλεγόμενο εργοστάσιο. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το τραγικό τους τέλος στον αγώνα του μεροκάματου. Πέντε μητέρες έφυγαν νωρίς το πρωί, αφήνοντας πίσω παιδιά, οικογένειες και όνειρα που δεν πρόλαβαν να ζήσουν. Όπως αποκάλυψαν γνωστοί και συγγενείς όλες τους προτιμούσαν τη νυχτερινή βάρδια ώστε το πρωί να είναι δίπλα στα παιδιά τους και να φροντίζουν το νοικοκυριό και τις οικογένειές τους. Άφησαν πίσω τους ορφανά παιδιά με τον πόνο να είναι αβάσταχτος και το κενό της απώλειά τους δυσαναπλήρωτο. Νέες γυναίκες, που αφιέρωναν τη ζωή τους στην οικογένεια και στο μεροκάματο, δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα παιδιά τους και στους ανθρώπους που αγαπούσαν. Ο πόνος των οικογενειών τους είναι αβάσταχτος. Κάθε μία από αυτές είχε την δική της ιστορία, τα δικά της όνειρα που έσβησαν μια για πάντα με τον πλέον φρικτό τρόπο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyne5l2ng55?integrationId=40599y14juihe6ly}