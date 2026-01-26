Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης.

Νέο βίντεο που ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή πέντε εργαζομένων.

Το βίντεο είναι από κάμερα ασφαλείας σπιτιού στην Αγία Κυριακή και καταγράφει τη στιγμή που η νύχτα μετατράπηκε σε ημέρα, λόγω της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα trikalaopinion το σπίτι του οποίου η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης βρίσκεται στην Αγία Κυριακή, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το εργοστάσιο της «Βιολάντα». Τα πλάνα του αποτυπώνουν την ένταση της έκρηξης, που σημειώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου.

Η στιγμή της έκρηξης

{https://www.youtube.com/watch?v=az3JA4W_WZM}

Εικόνες καταστροφής από drone

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε drone, σε βίντεο της ιστοσελίδας trikalavoice, από την καταστροφή που προκάλεσε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=TOpjdpJgZU0}

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα: Το σενάριο που εξετάζει η Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Το σενάριο που εξετάζουν ως πιο πιθανό οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου- πιθανόν στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται οι φούρνοι- και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, με συνέπεια την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προβληματισμό προκαλεί στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι κανένας από τους μάρτυρες δεν ανέφερε να αντιλήφθηκε κάποια οσμή πριν από την έκρηξη.

Οι απαντήσεις θα δοθούν μετά την αυτοψία στον χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων. Επίσης, έχουν οριστεί εμπειρογνώμονες από την Αθήνα- ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός- οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στον χώρο.