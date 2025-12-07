Oι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Για την ΑΕΛ η ήττα από τον Ατρόμητο ήταν η έκτη συνεχόμενη, με την καρέκλα του Στέλιου Μαλεζά να τρίζει επικίνδυνα. Και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη θεσσαλική πόλη δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο.

Ειδικά από τη στιγμή που οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (2-3) ώστε να πάρουν και ψυχολογία για το ματς που ακολουθεί με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (Πέμπτη 11/12, 22:00), για το Europa League.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 17:30 και θα μεταδοθεί από το CS1HD.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία έχουν ως εξής: