Για πρώτη φορά, αρχαιολόγοι στην Πομπηία αξιοποίησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη προκειμένου να ανασυνθέσουν την εικόνα ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του κατά τη φονική έκρηξη του Βεζούβιου πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια.

Η ψηφιακή απεικόνιση παρουσιάζει έναν άνδρα νεαρής ηλικίας να προσπαθεί να προστατευτεί, καλύπτοντας το κεφάλι του με ένα μεγάλο σκεύος, ενώ πίσω του εκτυλίσσεται η απόλυτη καταστροφή.

Η αναπαράσταση βασίστηκε σε πρόσφατα ευρήματα, όταν τα λείψανα ενός ενήλικα άνδρα εντοπίστηκαν κοντά σε μία από τις νότιες πύλες της πόλης, δίπλα σε ένα πήλινο αντικείμενο που εκτιμάται ότι χρησιμοποίησε ως αυτοσχέδια ασπίδα. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι σκοτώθηκε από πτώση ηφαιστειακών υλικών, τις πρώτες ώρες της δεύτερης ημέρας της καταστροφής, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει προς τη θάλασσα. Μαζί του βρέθηκαν επίσης ένα λυχνάρι και δέκα χάλκινα νομίσματα.

Ο επικεφαλής του αρχαιολογικού πάρκου, Gabriel Zuchtriegel, υπογράμμισε ότι η σωστή αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να δώσει νέα πνοή στις κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές, προσφέροντας πιο ζωντανές και κατανοητές απεικονίσεις του αρχαίου κόσμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η άλλοτε ακμάζουσα πόλη, που βρίσκεται κοντά στη Νάπολη, θάφτηκε κάτω από τόνους στάχτης κατά την έκρηξη του 79 μ.Χ., διατηρώντας σχεδόν ανέπαφα κτίρια, αντικείμενα και τοιχογραφίες. Από την ανακάλυψή της τον 18ο αιώνα έως σήμερα, η Πομπηία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς προορισμούς παγκοσμίως, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.