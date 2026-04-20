Ένα καινοτόμο σύστημα από την Ιαπωνία φέρνει νέα δεδομένα στην ξιφασκία, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις της λεπίδας

Μία νέα προσέγγιση φέρνει στην ξιφασκία η Ιαπωνία, κάνοντας το άθλημα πιο κατανοητό και εντυπωσιακό για το κοινό. Ο λόγος για το «Sword Tip Visualization System», ένα σύστημα που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις του ξίφους χρησιμοποιοώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς την ανάγκη για αισθητήρες πάνω στους αθλητές. Μέσα από αυτό το καινοτόμο σύστημα αποτυπώνεται με ακρίβεια η πορεία, η ταχύτητα και η τεχνική της κάθε κίνησης.

Το αποτέλεσμα θυμίζει κάτι από video game, με τις κινήσεις των ξιφών να εμφανίζονται σαν φωτεινές γραμμές πάνω στην οθόνη. Έτσι, ο θεατής μπορεί να δει καθαρά αυτό που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να κατανοήσει.

Το «Sword Tip Visualization System» αναπτύχθηκε από Ιάπωνες μηχανικούς και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, σε πρώιμο στάδιο, σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

Πέρα από το θέαμα, η τεχνολογία αυτή δείχνει και κάτι μεγαλύτερο: ο αθλητισμός αλλάζει. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, κάθε κίνηση μπορεί να αναλυθεί, βοηθώντας τόσο τους θεατές να καταλαβαίνουν καλύτερα το άθλημα όσο και τους αθλητές να βελτιώνονται πιο εύκολα.