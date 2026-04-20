Τσουνάμι ύψους 3 μέτρων αναμένεται να πλήξει τις ακτές της Ιαπωνίας.

Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες ώρες για την Ιαπωνία, η οποία επλήγει από σεισμό 7,5 ρίχτερ ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της. Οι Αρχές και οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης είναι επί ποδός, καθώς υπάρχουν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, προέτρεψε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις πληγείσες περιοχές και να κατευθυνθούν σε ασφαλή τοποθεσία. Παράλληλα, όπως μεταδίδουν οι Japan Times, υπάρχει φόβος για ακόμα μεγαλύτερη σεισμική δόνηση, μεγέθους 7.7 ρίχτερ.

Οι κάτοικοι σε περιοχές όπου έχει εκδοθεί ειδική σύσταση ,η οποία αφορά 182 δήμους από το Χοκάιντο έως τον νομό Τσίμπα , οφείλουν να βρίσκονται σε εγρήγορση και έτοιμοι να εκκενώσουν ανά πάσα στιγμή. Την ανακοίνωση έκαναν αξιωματούχοι της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας (JMA) και του Υπουργικού Συμβουλίου σε κοινή συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας.

{https://x.com/VisionCroficial/status/2046239628332507603}

Το Σύστημα «Μεταγενέστερης Προειδοποίησης»

Από το 2022, η JMA εφαρμόζει ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο, εάν σημειωθεί σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ στα ανοικτά των ακτών του Ιβάτε και του Χοκάιντο, εξετάζεται η έκδοση προειδοποίησης για έναν δυνητικά ισχυρότερο σεισμό. Αυτή η «συμβουλευτική οδηγία μεταγενέστερου σεισμού» βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα παρόμοιων φαινομένων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παρόλο που η πιθανότητα εκδήλωσης ενός ισχυρού σεισμού μεγέθους 8 Ρίχτερ ή μεγαλύτερου είναι αυξημένη, οι πιθανότητες παραμένουν κοντά στο 1%, έναντι του 0,1% που ισχύει σε κανονικές περιόδους», διευκρίνισε η JMA.

{https://x.com/RealBababanaras/status/2046154436972781902}

Σε περίπτωση που σημειωθεί κύριος σεισμός, αναμένεται και η πρόκληση τσουνάμι, ενώ δεν αποκλείεται η εκδήλωση μικρότερων σεισμικών δονήσεων στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που εκδόθηκε αντίστοιχη ειδική οδηγία ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά από σεισμό 7,5 Ρίχτερ στα ανατολικά του νομού Αομόρι. Η τρέχουσα προειδοποίηση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 27 Απριλίου.

{https://x.com/SkyNews/status/2046189473742946411}

{https://youtu.be/t7Nt6J-BdGo?si=HvxrIXJC2iJ3p_VJ}

{https://www.youtube.com/watch?v=dbUXhHToBYU}