Προτεραιότητα του Όρμπαν αποτελεί κατά τον ίδιο η αναμόρφωση του χώρου της «δεξιάς» στην Ουγγαρία.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, υπέβαλε την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος Fidesz, με την τελική απόφαση να αναμένεται να ληφθεί στο συνέδριο του κόμματος τον Ιούνιο.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την εκλογική ήττα της 12ης Απριλίου, όπου το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, υπό την ηγεσία του Πέτερ Μαγιάρ, κατάφερε να επικρατήσει, βάζοντας τέλος σε μια 16ετή περίοδο κυριαρχίας του Όρμπαν στην εξουσία. Το αποτέλεσμα προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό του Fidesz και άνοιξε συζήτηση για την ανάγκη ανανέωσης της παράταξης.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του κόμματος Έρικ Μπάνκι, το Fidesz θα προχωρήσει σε εκλογή νέας ηγεσίας στο συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουνίου. Μέχρι στιγμής, το κόμμα δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για την παραίτηση.

Ο ίδιος ο Όρμπαν δεν έκανε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του κόμματος την Τρίτη, ούτε προχώρησε σε κάποια δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές είχε ήδη αναλάβει την ευθύνη για το αποτέλεσμα, δηλώνοντας ότι ως πρόεδρος του Fidesz φέρει «πλήρη ευθύνη» για την ήττα και τονίζοντας την ανάγκη για «ριζική ανανέωση» της ουγγρικής δεξιάς.

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή του, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να λάβει την έδρα του στο κοινοβούλιο, επιλέγοντας να την επιστρέψει στο κόμμα. Όπως ανέφερε, προτεραιότητά του είναι πλέον η αναδιοργάνωση του χώρου της δεξιάς στην Ουγγαρία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ηγεσία του Fidesz επιθυμεί την παραμονή του στην προεδρία του κόμματος και ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να συνεχίσει, εφόσον αυτό επικυρωθεί από το συνέδριο του Ιουνίου.

Ο Όρμπαν, που διατηρούσε στενές σχέσεις με τον ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και είχε λάβει στήριξη από ηγέτες της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια κρίσιμη καμπή στην πολιτική του πορεία.