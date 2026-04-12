Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Μητσοτάκης, Μακρόν, Μερτς μεταξύ των πολιτικών που έδωσαν τα συγχαρητήριά τους.

Νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία είναι ο Πέτερ Μαγιάρ.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν αναγνώρισε την ήττα του στις σημερινές βουλευτικές εκλογές με σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμα οριστικά, είναι σαφή· για εμάς, είναι οδυνηρά, αλλά αδιαμφισβήτητα. Δεν λάβαμε την ευθύνη ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης, προσθέτοντας ότι «συνεχάρη το κόμμα που νίκησε» και ότι το κόμμα του, το Fidesz, θα υπηρετήσει το έθνος από την αντιπολίτευση.

Μάλιστα ο Μαγιάρ κερδίζει 138 έδρες.

Με διπλό μήνυμα της στο «Χ», η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

Τα συγχαρητήριά του έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πέτερ Μαγιάρ για τη νίκη του στις εκλογές στην Ουγγαρία.

«Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη! Συγχαρητήρια Πέτερ Μαγιάρ για την εντυπωσιακή νίκη» έγραψε ο πρωθυπουργός.

Επίσης, τα συγχαρητήριά τους στον Μαγιάρ έδωσαν ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Μαρκ Ρούτε.

Το τηλεφώνημα Όρμπαν σε Μαγιάρ

Ο ηγέτης του ουγγρικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε μέσω του Facebook πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν τον συνεχάρη για την εκλογική νίκη του.

Νωρίτερα, το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI) ανακοίνωσε πως, με καταμετρημένο το 45,7% των ψήφων, οι προβολές δείχνουν ότι το Tisza θα κερδίσει 135 έδρες στην 199μελή βουλή και θα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων.

Το κόμμα Fidesz του Ορμπάν αναμένεται να κερίδσει 57 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Νωρίτερα, ο Μαγιάρ εξέφρασε αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.

Ο αντιπολιτευόμενος ηγέτης δήλωσε πως οι Ούγγροι έγραψαν και πάλι ιστορία, καθώς η συμμετοχή δείχνει πως περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ούγγροι προσήλθαν στις κάλπες.

Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, το ρεκόρ συμμετοχής σημαίνει πως οι Ούγγροι θεώρησαν σημαντική αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

«Είμαστε αισιόδοξοι ή μάλλον επιφυλακτικά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα», τόνισε ο ούγγρος ηγέτης αφου έκλεισαν οι κάλπες.

Δύο δημοσκοπήσεις, που έγιναν τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους ανακοινώθηκαν αφού έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα, έδειξαν ότι το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Μαγιάρ θα κέρδιζε τις σημερινές εκλογές.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, το Tisza συγκεντρώνει υποστήριξη 55%-57% και προηγείται του εθνικιστικού κόμματος Fidesz του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

Τα ποσοστά αυτά θα μπορούσαν να δώσουν στο Tisza 135 έδρες στο 199μελές ουγγρικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον οργανισμό δημοσκοπήσεων Median. Σύμφωνα με τις προβολές του οργανισμού δημοσκοπήσεων 21 Research Centre, το Tisza μπορεί να κερδίσει 132 έδρες.

Μερικές απ' αυτές τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας στιγμής -διεξάγονται πριν από τις εκλογές, αλλά τα αποτελέσματά τους δημοσιοποιούνται αφού τερματισθεί η ψηφοφορία- έχουν αποδειχθεί ακριβείς κατά το παρελθόν στην Ουγγαρία. Στις σημερινές εκλογές δεν έγιναν δημοσκοπήσεις στη έξοδο των εκλογικών τμημάτων (έξιτ πολ).