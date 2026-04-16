Η Χριστίνα Πολίτη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Για την προσωπική της ζωή, τις παιδικές αναμνήσεις και την οικογένειά της, μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Απριλίου, η Χριστίνα Πολίτη που βρέθηκε καλεσμένη στον καναπέ του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Η γνωστή κοσμιτογράφος, μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, περιέγραψε μερικές από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ζωής της.

Όπως εξήγησε, έχασε τον πατέρα της σε νεαρή ηλικία, ύστερα από χρόνια μάχη που έδινε με την υγεία του, ενώ προχώρησε σε γάμο λόγω ανασφάλειας.

Χριστίνα Πολίτη: «Ο μπαμπάς μου ήταν άρρωστος από τότε που ήμουν 16 χρονών»

Μιλώντας για την οικογένειά της, εξήγησε ότι ο πατέρας της αρρώστησε όταν η ίδια ήταν σε ηλικία 16 ετών, με αποτέλεσμα να αλλάξουν «βίαια» οι ισορροπίες στο σπίτι: «Ο μπαμπάς μου ήταν άρρωστος από τότε που ήμουν 16 χρονών. Δηλαδή από τότε, ενώ ήμασταν πολύ αγαπημένοι, ήταν σαν να είχαμε μία έτσι θανατική ποινή αυτό. Άμα σου λένε «ξέρεις, θα ζήσεις 10 χρόνια το μάξιμουμ», αρχίζει και αλλάζει η ιστορία».

Και συνέχισε: «Εκεί πήρα τα ηνία εγώ και πήγαινα στα νοσοκομεία, έμαθα τα πάντα. Εκεί άλλαξε και η νοοτροπία μου στη ζωή. Δεν έπαιρνα ποτέ πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έβλεπα τα μετρούσα τελείως διαφορετικά όλα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αναφορά της Χριστίνας Πολίτη στην οικογένειά της και τα παιδικά της χρόνια

Παράλληλα, μιλώντας στους οικοδεσπότες της, η Χριστίνα Πολίτη, αναφέρθηκε σε ορισμένες αναμνήσεις από την παιδική της ζωή και τον τρόπο που μεγάλωσε :

«Δεν είμαι Μαντάμ Σουσού, ξέρεις. Ήταν κανονικοί άνθρωποι, καλή οικογένεια, με πολλή αγάπη μεγάλωσα. Μου άρεσαν πάντα οι σαχλαμάρες. Με μια θεία μου διαβάζαμε όλη μέρα περιοδικά Jours de France και κουτσομπολεύαμε. Η μαμά μου ήταν στα καλλιστεία, πάντα πήγαινα προς το ελαφρύ».

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, θυμήθηκε τις σπουδές αρχιτεκτονικής στο Λονδίνο και το γάμο της στην Ελβετία, ενώ παραδέχτηκε ότι η απόφασή της να παντρευτεί προήλθε από κάποια ανασφάλεια που την διακατείχε:

«Δεν ήθελα να παντρευτώ, απλά επειδή ήμουν πολύ δεμένη με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, είχα την ανασφάλεια ότι θα μείνουμε οι δύο. Ήταν μια κίνηση ανασφάλειας να αποκτήσω ένα παιδί. Ήθελα να αναπληρώσω το κενό, παρόλο που ο γονιός ήταν ζωντανός».

