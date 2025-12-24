H συνεργασία της Bitget με τη UNICEF και τη διεθνή τεχνολογική κοινότητα ανοίγει νέους δρόμους για τη νέα γενιά, προσφέροντας πρόσβαση σε σύγχρονες δεξιότητες και υπηρεσίες σε οκτώ χώρες.

Η συνεργασία της Bitget με τη UNICEF στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου που θα προσφέρει στα νέα κορίτσια τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτυχθούν χωρίς αποκλεισμούς στον ψηφιακό κλάδο και να διαμορφώσουν την ψηφιακή οικονομία του μέλλοντος. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Game Changers Coalition του Γραφείου Καινοτομίας της UNICEF, νεαρά κορίτσια από κάθε χώρα αποκτούν πρακτική εμπειρία πάνω στον προγραμματισμό, το storytelling, το design, καθώς και σε βασικές έννοιες στον χρηματοοικονομικό τομέα. Πρόκειται για σημαντικές δεξιότητες που ενισχύουν τον τεχνολογικό αναλφαβητισμό και συμβάλλουν στο ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο.

Είναι γεγονός ότι παρά την αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακά ταλέντα, τα κορίτσια και οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους τομείς της τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε οργανωτικά εμπόδια, τα οποία περιορίζουν την πρόσβασή τους σε ψηφιακές δεξιότητες, επαγγελματικά δίκτυα και εργαλεία αναδυόμενων τεχνολογιών. Γι’ αυτό, η UNICEF και οι συνεργάτες της εργάζονται συστηματικά για να αλλάξουν αυτήν την πραγματικότητα. Με την υποστήριξη της Bitget, του μεγαλύτερου καθολικού ανταλλακτηρίου Universal Exchange (UEX) στον κόσμο, καθώς και των Global Video Games Coalition και Micron Foundation, η UNICEF επεκτείνει τα προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης νέων και ενισχύει περαιτέρω την αυτοπεποίθηση, τις δεξιότητες και τη μακροπρόθεσμη οικονομική τους ανθεκτικότητα.

Στη Νοτιοανατολική Ασία και συγκεκριμένα στην Καμπότζη, έφηβα κορίτσια αποκτούν πρόσβαση και τη δυνατότητα να διαπρέψουν στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας με έναν απροσδόκητο τρόπο: μέσω της ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Chief Marketing Officer της Bitget, Ignacio Aguirre, επισκέφθηκε την Καμπότζη, συμμετέχοντας σε κοινή διοργάνωση με εκπαιδευτικούς και μαθητές που λαμβάνουν μέρος στην πρωτοβουλία του Game Changers Coalition.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, είχε τη δυνατότητα να συναντήσει μία από τις βραβευμένες ομάδες της Καμπότζης από το πρώτο παγκόσμιο UNICEF Game Jam, ένα διαδικτυακό hackathon που έφερε σε επαφή νέους δημιουργούς από τις οκτώ χώρες που συμμετέχουν στο Game Changers Coalition. Η Καμπότζη αναδείχθηκε ως μία από τις ισχυρότερες συμμετοχές, κατακτώντας τέσσερις από τις επτά παγκόσμιες κατηγορίες βραβείων.

«Η αποφασιστικότητα και το ταλέντο που είδα στους νέους στην Καμπότζη είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Στη Bitget, πιστεύουμε ότι όλοι χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στον ψηφιακό κόσμο, από το coding και το design έως αναδυόμενους τομείς, όπως το blockchain. Ανυπομονώ να δω τη νέα γενιά ψηφιακών δημιουργών να εξελίσσει τις δεξιότητές της και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού, δίκαιου και επιτυχημένου ψηφιακού μέλλοντος», δήλωσε ο Ignacio Aguirre.

Σε μια διαγενεακή ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τη δημιουργική τους σκέψη, τις ιστορίες που αντλούν έμπνευση για τη δημιουργία των παιχνιδιών τους, τον πολιτισμό και την κοινότητά τους, καθώς και τις δεξιότητες που καλλιεργούν και για τις οποίες νιώθουν υπερηφάνεια.

«Πέρα από το να μάθουμε πώς να γράφουμε κώδικα, μάθαμε πώς να σχεδιάζουμε, να αναπτύσσουμε ιστορίες, να βρίσκουμε λύσεις όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα και να τα αναλύουμε βήμα προς βήμα για να τα κατανοούμε καλύτερα. Μάθαμε, επίσης, πώς να δουλεύουμε σε ομάδες και να κατανοούμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Πριν συμμετάσχω στο Game Changers Coalition, πίστευα ότι τα παιχνίδια είναι μόνο για ψυχαγωγία. Τώρα, καταλαβαίνω ότι μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Θέλω να συνεχίσω να δημιουργώ πράγματα που κάνουν τη ζωή της κοινότητάς μου καλύτερη», δήλωσε η Rachna, 16χρονη δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών από την επαρχία Takeo και μέλος της ομάδας Green Ever, που διακρίθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό UNICEF Game Jam.

Κατά τη διάρκεια του National Game Jam στην Πνομ Πενχ, που συνδιοργανώθηκε από τη UNICEF και το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Καμπότζης (MoEYS), περισσότεροι από 600 μαθητές, εκ των οποίων πάνω από το 65% ήταν κορίτσια, ηλικίας 10 έως 18 ετών, από 14 σχολεία σε 11 επαρχίες, παρουσίασαν και υπέβαλαν πρωτότυπα βιντεοπαιχνίδια που σχεδίασαν ενώπιον μίας επιτροπής ειδικών. Τα έργα τους βασίστηκαν σε προσωπικές εμπειρίες και ζητήματα που επηρεάζουν τις τοπικές κοινότητες τους, αναδεικνύοντας τον ρόλο της δημιουργικής τεχνολογίας στην ενδυνάμωση των νέων να γίνουν φορείς επίλυσης προβλημάτων και ψηφιακοί δημιουργοί.

«Κάθε χρόνο, εκατομμύρια κορίτσια σε όλο τον κόσμο χάνουν ευκαιρίες στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, επειδή δεν έχουν πρόσβαση στις δεξιότητες και τα δίκτυα που απαιτούνται για να αναδειχθούν. Στην Καμπότζη, καινοτόμες μέθοδοι μάθησης, όπως η ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών, καταρρίπτουν τα εμπόδια και ενισχύουν την ψηφιακή ένταξη και την αυτοπεποίθηση των μαθητών, ανεξαρτήτως φύλου. Οι νέοι, ακόμα και εκείνοι από απομακρυσμένες περιοχές, ανακαλύπτουν ότι έχουν θέση σε αυτούς τους τομείς και ότι οι ιδέες τους έχουν σημασία», δήλωσε ο Δρ. Will Parks, εκπρόσωπος της UNICEF στην Καμπότζη.

«Η πρωτοβουλία αυτή τοποθετεί τα κορίτσια στο επίκεντρο της ψηφιακής μεταρρύθμισης της Καμπότζης. Τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν δημιουργοί, καινοτόμοι και ηγέτες στην ψηφιακή εποχή, εξαλείφοντας τα έμφυλα χάσματα στην ψηφιακή εκπαίδευση και διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Μέσα από το coding, το problem solving και την συνεργασία, τα κορίτσια αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, ηγεσίας και ψηφιακής παιδείας, που τα προετοιμάζουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εθνική ανάπτυξη. Τα κορίτσια που σχεδιάζουν παιχνίδια σήμερα είναι οι μελλοντικές software engineers, digital entrepreneurs, και technology leaders που θα προωθήσουν την κοινωνική και οικονομική πρόοδο της Καμπότζης», δήλωσε η Α.Ε. Δρ. Kim Sethany, Μόνιμη Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού (MoEYS).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Game Changers Coalition στοχεύει να προσεγγίσει 1,1 εκατομμύρια ανθρώπους σε δώδεκα χώρες έως το 2027, συμβάλλοντας στον παγκόσμιο στόχο της UNICEF για την επέκταση των ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία συνεχίζει να αναπτύσσεται με τη υποστήριξη κυβερνήσεων, οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών και συνεργατών από τον ιδιωτικό τομέα.