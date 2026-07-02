Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δηλώσεις στελεχών της ΝΔ.

Σφοδρή κριτική προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή δηλώσεις που έγιναν έπειτα από την τρομοκρατική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αναστασίας Νέστορα.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Παύλος Μαρινάκης και Αλεξάνδρα Σδούκου επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία, στοχοποιώντας άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία συνδέουν με εγκληματικές πράξεις και ανιστόρητα υπονοούμενα.

Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά σε σειρά περιστατικών πολιτικής βίας και έντασης κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, αναφέρονται «οι μολότοφ στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες σε επιστολή στον Νίκο Κοτζιά και τις αφίσες «wanted» στη Βόρεια Ελλάδα», με την επισήμανση ότι τα γεγονότα αυτά δεν έτυχαν της δέουσας πολιτικής καταδίκης από τη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι όσο πλησιάζει η συζήτηση για ζητήματα πολιτικής λογοδοσίας και κυβερνητικών πεπραγμένων, τόσο εντείνεται η χρήση σκληρής ρητορικής και η όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης. «Όσο πλησιάζει η ώρα της πολιτικής λογοδοσίας για τα αδιέξοδα και τα σκάνδαλά της, τόσο θα καταφεύγει στη λάσπη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη συγκυρία, επισημαίνεται ότι σε περιόδους έντονης δημόσιας συζήτησης και μετά από τραγικά γεγονότα, το ζητούμενο είναι η αποφυγή περαιτέρω πόλωσης και η έμφαση στην ψυχραιμία και στη θεσμική στάση. «Σήμερα που το μήνυμα οφείλει να είναι η οδύνη για μια τραγική απώλεια και η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, η ΝΔ επιλέγει να σπείρει διχασμό».

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Η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου καταλήγει με την επισήμανση ότι «Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα», υπογραμμίζοντας την πρόθεση αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης της πολιτικής αντιπαράθεσης.