Θετική παραμένει η εικόνα στην αγορά εργασίας, καθώς η απασχόληση συνεχίζει να αυξάνεται και η ανεργία να υποχωρεί, ωστόσο οι ενδείξεις έντασης στην αγορά εργασίας και η άνοδος του κόστους εργασίας συνθέτουν ένα πιο σύνθετο τοπίο για την οικονομία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η συνολική απασχόληση κατέγραψε αύξηση το τέταρτο τρίμηνο του 2025, κυρίως χάρη στην ενίσχυση της δραστηριότητας στους κλάδους των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου, καθώς και των διοικητικών και επαγγελματικών υπηρεσιών. Η ανοδική τάση φαίνεται να συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026, με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού να δείχνουν περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης τον Φεβρουάριο.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σημαντικά στο τέλος του 2025, καταγράφοντας πτώση κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, η αύξηση του ποσοστού των μακροχρόνια ανέργων κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες υποδηλώνει ότι οι ανισορροπίες στην αγορά εργασίας παραμένουν. Σε μηνιαία βάση, η ανεργία παρουσίασε άνοδο τον Φεβρουάριο του 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο, αλλά διατηρήθηκε χαμηλότερα σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι καθαρές ροές εξαρτημένης απασχόλησης ήταν θετικές το 2025 και αυξημένες σε σχέση με το 2024. Παρ’ όλα αυτά, τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφηκε αρνητικό ισοζύγιο, κυρίως λόγω απολύσεων στον κλάδο της εστίασης. Παράλληλα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε τον Μάρτιο του 2026, τόσο για τους μακροχρόνια όσο και για τους βραχυχρόνια ανέργους, ενώ μικρή πτώση σημείωσαν και οι δικαιούχοι επιδομάτων ανεργίας.

Επιβράδυνση καταγράφεται και στις προσδοκίες για την απασχόληση, με τον σχετικό δείκτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποχωρεί τον Μάρτιο του 2026, αντανακλώντας επιδείνωση των εκτιμήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση της έντασης στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025, τα επίπεδα παραμένουν υψηλά. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας διαμορφώθηκε στο 1,3% στο τέλος του 2025, αυξημένο σε σχέση με το 1,2% ένα χρόνο πριν, με τους υψηλότερους δείκτες να καταγράφονται στους κλάδους των κατασκευών και της ψυχαγωγίας.

Την ίδια ώρα, ανοδικές πιέσεις ασκούνται στο κόστος εργασίας. Η ονομαστική αμοιβή ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ωστόσο σε πραγματικούς όρους καταγράφηκε μείωση κατά 0,8%, καθώς ο πληθωρισμός υπερέβη την αύξηση των αποδοχών. Παράλληλα, το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε, αλλά με ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, λόγω επιτάχυνσης της παραγωγικότητας.

Σε επίπεδο αποδοχών, τα στοιχεία δείχνουν βελτίωση, με τον μέσο μηνιαίο μισθό να ανέρχεται στα 1.362,66 ευρώ το 2025, αυξημένος κατά 1,5% σε σχέση με το 2024. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό όσων αμείβονται κάτω από αυτό το όριο μειώθηκε αισθητά, αντανακλώντας και την αύξηση του κατώτατου μισθού.

