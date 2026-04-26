Οι καρέκλες υπεράνω όλων στο «γαλάζιο» στρατόπεδο. Ποιοι «Καραμανλικοί» έχουν πρώτο ρόλο.

Η στήλη σας είχε ενημερώσει προ πολλού πως ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να παραστεί στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 15-17 Μαΐου, πλέον όμως το γνωρίζει «επισήμως» και το Μαξίμου.

Η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να μην παραβρεθεί στο Συνέδριο σηματοδοτεί το κόψιμο κάθε δεσμού με την «Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη». Η ρήξη με τον νυν πρωθυπουργό άλλωστε έχει επέλθει εδώ και καιρό, με τη «συμμαχία» με τον Αντώνη Σαμαρά να δείχνει το κλίμα μεταξύ του ανιψιού του ιδρυτή ΝΔ και του Μεγάρου Μαξίμου.

Απών από το Συνέδριο θα είναι και ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως από το λεγόμενο «καραμανλικό» μπλοκ ναι μεν θα παραστεί ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Ευάγγελος Μεϊμαράκης, πλην όμως έχει αρνηθεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη -που του είχε γίνει εδώ και κάποιους μήνες- να είναι πρόεδρος του Συνεδρίου.

Μπορεί ο Κώστας Καραμανλής να στέλνει ηχηρό μήνυμα με την απουσία του από το Συνέδριο αλλά ουκ ολίγοι «Καραμανλικοί» θα είναι παρόντες και μάλιστα σε επιφανείς θέσεις ή σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο- άλλοτε «Καραμανλικός»- Θεόδωρος Ρουσόπουλος έχει αποδεχθεί την πρόταση και θα είναι πρόεδρος του Συνεδρίου, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει ο Νικήτας Κακλαμάνης που προορίζεται εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου και για τη θέση του επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές. Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης έχει την ευθύνη της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ενώ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που «νουθετεί» τους... «Μητσοτακικούς» βουλευτές που διαφωνούν με το Μαξίμου!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάποιοι παλαιότερα έλεγαν πως ο «Καραμανλισμός» δεν είναι ιδεολογία αλλά είναι...επάγγελμα. Η σημερινή κατάσταση για κάποιους το επιβεβαιώνει. Είπαμε, οι καρέκλες uber alles (υπεράνω όλων)!