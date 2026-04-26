Οι καταγγελίες του ισραηλινού στρατού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πλήξει με σφοδρότητα τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έπειτα από αυτό που ο στρατός χαρακτήρισε σειρά παραβιάσεων της εκεχειρίας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε χωριστές ανακοινώσεις, ο στρατός δήλωσε ότι εξόντωσε περισσότερους από 15 τρομοκράτες στον νότιο Λίβανο, εκ των οποίων τρείς που ταξίδευαν σε όχημα φορτωμένο με όπλα. Ο στρατός κατηγόρησε επίσης το κίνημα του Λιβάνου ότι εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά προς την πλευρά που βρίσκονταν στρατιώτες του ισραηλινού στρατού στην περιοχή Καντάρα, τα οποία εξερράγησαν κοντά σε στρατιώτες χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Οι στρατιώτες ανακάλυψαν επίσης, «μια κρυψώνα αντιαρματικών πυραύλων μέσα σε μια αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ», καθώς και μια υπόγεια σήραγγα που περιείχε τουφέκια Καλάσνικοφ, πρόσθεσε ο στρατός.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ξέσπασε στις 2 Μαρτίου όταν το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου επιτέθηκε στη γειτονική χώρα σε αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Από τις 17 Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία, η οποία παρατάθηκε κατά τρεις εβδομάδες. Έκτοτε, οι δύο εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την παραβίασή της.

Νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα

Tο υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα στον νότο της χώρας προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που παρατάθηκε αυτή την εβδομάδα στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού που είχαν στόχο ένα φορτηγό και μια μοτοσικλέτα στην τοποθεσία Γιοχμόρ αλ-Σακίφ, στην περιοχή Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Σαφάντ αλ Μπατίχ, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 17 άλλων.