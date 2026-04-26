Πώς θα είναι ο καιρός της εβδομάδας, όσο πλησιάζουμε στην Πρωτομαγιά.

Η Πρωτομαγιά 2026 πλησιάζει και ο καιρός, αναμένεται να είναι άστατος.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, την Πρωτομαγιά όπως φαίνεται, ο καιρός θα είναι άστατος με μπόρες και ψύχρα στη Βόρεια Ελλάδα και πιο ζεστός στα νότια.

{https://www.youtube.com/watch?v=vqxA8-u0kX4}

Ο Θοδωρής Κολυδάς, από τη μεριά του, γράφει σε ανάρτησή του:

«Ειναι νωρίς για πρόγνωση , αλλά υπάρχει όμως σαφής τάση του καιρού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το #GFS αποτυπώνει μια πιο ήπια και περιορισμένη ψυχρή εισβολή, το #ICON κινείται σε μια ενδιάμεση λύση, ενώ το #ECMWF εμφανίζεται πιο ψυχρό και πιο δυναμικό, υποστηρίζοντας μεγαλύτερη κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών.

Επομένως, εκείνο που μένει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες δεν είναι αν θα αλλάξει ο καιρός, αλλά πόσο έντονη θα είναι τελικά η πτώση της θερμοκρασίας, πόσο θα διαρκέσει και μέχρι ποιο γεωγραφικό πλάτος θα φτάσει ουσιαστικά η ψυχρότερη αέρια μάζα»

{https://www.facebook.com/reel/1708851013440898}

Στην ίδια γραμμή κινείται και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, γράφοντας:

«Οι πρόωρες εκτιμήσεις που διακινούνται ήδη για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και αξιοπιστίας. Καλό θα ήταν όσοι προχωρούν σε τέτοιου τύπου προβλέψεις να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή, ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος του χώρου. Δεν είναι συνεπές, άλλωστε, να ασκείται κριτική σε παρόμοιες πρακτικές και ταυτόχρονα να αναπαράγονται».

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0TNhTqCwW79H95ew7czEpV1SWNictyxMqxLxCBbEoVaETvTb5rfDMJu7kWeY7ohSzl}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-04-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως 4, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς, στις νησιωτικές περιοχές θα φτάσει τους 22 με 23 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-04-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στα δυτικά ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-04-2026

Στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια ανατολικοί 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2026

Αρχικά στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο Ιόνιο και από το απόγευμα και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.

Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως 4 και βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα κεντρικά.