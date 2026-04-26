Η άρνηση Τσουκαλά για τη θέση του γραμματέα δείχνει να οδηγεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σε άλλη επιλογή. Δυσαρέσκεια σε κορυφαία στελέχη που δεν έχουν ενημερωθεί. Όλα τα ονόματα, όλο το παρασκήνιο.

Αν η κυβέρνηση δεν ήταν στα σχοινιά και αν δεν βρισκόμασταν σε άτυπη προεκλογική περίοδο, είναι πολύ πιθανό οι αντιδράσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ να είχαν πάρει δημόσιο χαρακτήρα.

Αναφερόμαστε στο γεγονός ότι ακόμα και χθες το βράδυ, λίγες ώρες δηλαδή πριν τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η πλειονότητα των πρωτοκλασάτων του κόμματος δεν γνώριζαν ποιες είναι οι επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη για τη θέση του γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δημοφιλής βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έστειλε μήνυμα σε συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη με το οποίο δεν έκρυβε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν γνώριζε αν θα είναι υποψήφιος για το Πολιτικό Συμβούλιο. Η πραγματικότητα είναι πως για κάποιον ακατανόητο λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μην μοιραστεί ούτε με τους πιο στενούς του συνεργάτες τις σκέψεις του για το οργανόγραμμα του κόμματος.

Εξαίρεση αποτελούν ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Κουτσούκος, που έκανε και κάποιες επαφές με στελέχη ή η Στεφανία Μουρελάτου, που είναι το αυτί και το μάτι του κ. Ανδρουλάκη στα ΜΜΕ.

Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει ο γραμματέας, καθώς φαίνεται πως η επίμονη άρνηση του Κώστα Τσουκαλά να αποδεχτεί τη θέση του γραμματέα οδηγεί τον κ. Ανδρουλάκη σε άλλες επιλογές. Προφανώς έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι σε αυτό το ενδεχόμενο θα έπρεπε να βρει νέο εκπρόσωπο τύπου, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως εκ τούτου, ο κατάλογος των ονομάτων για τη διαδοχή του Ανδρέα Σπυρόπουλου περιλαμβάνει τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον Δημήτρη Μάντζο αλλά και κάποιες διαρροές για πρόσωπα όπως της Μάρας Κουκουδάκη, ακόμα και του Κώστα Σκανδαλίδη. Δεδομένων των χειρισμών και της έλλειψης ενημέρωσης της συντριπτικής πλειονότητας των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα έχει ενδιαφέρον αν κατά την ψηφοφορία θα εμφανιστούν αρκετά λευκά ψηφοδέλτια.

Στον αντίποδα, πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα για το Πολιτικό Συμβούλιο, με εξαίρεση κάποιες λίγες θέσεις. Ο Χάρης Δούκας, για παράδειγμα, θα είναι στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε χθες υπήρξε και σχετική συνεννόηση.

Το ίδιο ισχύει για την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Γερουλάνο, τον Μιχάλη Κατρίνη, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον Παύλο Χρηστίδη, τον Λευτέρη Καρχιμάκη, τον Θανάση Γλαβίνα, την Όλγα Μαρκογιαννάκη. Ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν τα πρόσωπα που θα είναι στην πρόταση Ανδρουλάκη από το μπλοκ του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Από τη στιγμή που ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ελέγχει περίπου το 25% της Κεντρικής Επιτροπής, είναι σαφές ότι ζήτησε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Αν επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες, τότε θα δούμε στο Πολιτικό Συμβούλιο τόσο την Τόνια Αντωνίου όσο και τον Φίλιππο Σαχινίδη, δυο στελέχη που έχουν ασκήσει κριτική στον κ. Ανδρουλάκη, όπως επίσης και τον Βασίλη Κεγκέρογλου.

Ο κ. Γερουλάνος εκτιμάται ότι θα έχει στο Πολιτικό Συμβούλιο την Έφη Χαλάτση, ίσως και ένα ακόμα στέλεχος(πχ ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης), ενώ ενδιαφέρον έχει και η επιλογή που θα γίνει από το χώρο των συνεργαζόμενων δυνάμεων, με τον Θόδωρο Μαργαρίτη να έχει προβάδισμα, χωρίς όμως να έχει κλειδώσει.

Τούτων δοθέντων, από την σειρά εκλογής στο Πολιτικό Συμβούλιο θα βγουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που δεν έχει γίνει καμία στοιχειώδης προετοιμασία από το προεδρικό μπλοκ στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.