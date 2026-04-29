Η έρευνα προσφέρει νέες πληροφορίες για την εξημέρωση των σκύλων, ωστόσο παραμένει ασαφές γιατί τελικά κατέληξαν να έχουν μικρότερους εγκεφάλους από τους λύκους.

Είναι γνωστό ότι οι σκύλοι έχουν μικρότερο εγκέφαλο από τους λύκους, ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν ότι η συρρίκνωση ξεκίνησε τουλάχιστον πριν από 5.000 χρόνια.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι νέα μελέτη ρίχνει φως στην εξημέρωση των σκύλων. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι σκύλοι είναι πιο «χαζοί» από τους προγόνους τους που έμοιαζαν με λύκους.

«Ο τρόπος που ζουν σήμερα τα σκυλιά δεν τους δίνει πάντα την ευκαιρία να εκφράσουν πλήρως τη νοημοσύνη τους», δήλωσε ο Dr Thomas Cucchi από το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας.

«Είναι όμως εξαιρετικά έξυπνα και η εξημέρωση δεν τα έκανε πιο χαζά, τα έκανε ικανά να μας "διαβάζουν" και να επικοινωνούν μαζί μας», πρόσθεσε.

Η σχέση ανθρώπων και σκύλων είναι πανάρχαια, με γενετικά στοιχεία να δείχνουν ότι οι πρώτοι εξημερωμένοι σκύλοι εμφανίστηκαν πριν από περισσότερα από 15.000 χρόνια.

Παρότι η μείωση του μεγέθους του εγκεφάλου θεωρείται συνήθως χαρακτηριστικό της εξημέρωσης, υπάρχει διαφωνία για το πότε ακριβώς οι σκύλοι απέκτησαν μικρότερο εγκέφαλο από τους λύκους. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούσαν ότι αυτό συνέβη πολύ νωρίς, ενώ άλλοι ότι σχετίζεται με τη δημιουργία καθαρόαιμων φυλών τα τελευταία 200 χρόνια.

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Royal Society Open Science, οι ερευνητές ανέλυσαν αξονικές τομογραφίες κρανίων από:

22 προϊστορικούς λύκους και σκύλους (35.000 έως 5.000 ετών)

59 σύγχρονους λύκους

104 σύγχρονους σκύλους (διαφόρων φυλών, αδέσποτους και ντίνγκο)

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συνολικά οι σύγχρονοι σκύλοι, οι ντίνγκο και οι νεολιθικοί σκύλοι έχουν κατά 32% μικρότερο εγκέφαλο από τους λύκους.

Αντίθετα, οι σκύλοι που ζούσαν δίπλα σε ανθρώπους πριν από 35.000 και 15.000 χρόνια δεν είχαν μικρότερους εγκεφάλους από τους λύκους - μάλιστα σε μία περίπτωση ήταν μεγαλύτερος. Αυτό υποδηλώνει ότι στα πρώτα στάδια της εξημέρωσης ο εγκέφαλος μεγάλωσε αντί να μικρύνει.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η σχέση ανθρώπου-σκύλου ξεκίνησε πιο χαλαρά και εξελίχθηκε σταδιακά σε ισχυρό δεσμό.

Με πληροφορίες από Guardian