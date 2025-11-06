Όπως ανέφερε ο κ. Βρέντζος, η Alter Ego Media «δεν φοβάται τις αλλαγές, τις αξιοποιεί στρατηγικά»

Στο επίκεντρο του OT Forum βρέθηκαν οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στον χώρο των media, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alter Ego Media, Γιάννη Βρέντζο, να συμμετέχει σε συζήτηση με τίτλο

«Δημιουργική αναγέννηση ή καταστροφή; Ευκαιρίες και προκλήσεις στα Media από τις τεχνολογικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις». Ο κ. Βρέντζος υπογράμμισε ότι η τεχνολογία –και ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη– αποτελεί «κινητήριο δύναμη δημιουργίας αξίας» για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές γεωπολιτικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές ανατροπές διαμορφώνουν ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες.

Όπως ανέφερε, η Alter Ego Media «δεν φοβάται τις αλλαγές, τις αξιοποιεί στρατηγικά», τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι «το μέσο, όχι ο σκοπός» και λειτουργεί ως εργαλείο ενδυνάμωσης των ανθρώπων του Ομίλου, ενίσχυσης της δημιουργικότητας και εμβάθυνσης της σχέσης με το κοινό. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα παραδοσιακά όρια μεταξύ media, entertainment, τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και λιανεμπορίου έχουν πλέον σχεδόν εξαφανιστεί, δημιουργώντας μια νέα οικονομία εμπειριών. Στο νέο αυτό τοπίο, η Alter Ego Media στοχεύει –όπως είπε– «στο σημείο όπου τέμνονται η δημοσιογραφία με την ψυχαγωγία, το ψηφιακό με τη ζωντανή εμπειρία και η ελληνική δημιουργικότητα με το διεθνές κοινό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική είσοδο του Ομίλου στο Live Entertainment, μέσω της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network, τονίζοντας ότι αποτελεί «φυσική επέκταση» για την εταιρεία και έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξής της. «Είναι μια δραστηριότητα που δύσκολα μπορεί να υποκατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό προσφέρει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πορεία του Ομίλου, ο κ. Βρέντζος αποκάλυψε ότι έχει ήδη υλοποιηθεί το 70% των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω της χρηματιστηριακής εισαγωγής, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέα projects, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές. Στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, ώστε η εταιρεία να συνεχίσει με συνέπεια το πλάνο ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία, τη συνεργασία και τη βιωσιμότητα.