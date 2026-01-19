Ήδη από τα τέλη του 2025 παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για εξοχικές κατοικίες μικρού εμβαδού.

Νέες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και η διαμόρφωση σαφώς διακριτών τάσεων αναμένεται να χαρακτηρίσουν την αγορά εξοχικής κατοικίας το 2026, σύμφωνα με την Elxis - At Home in Greece. Η εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην πώληση ελληνικών κατοικιών σε ξένους αγοραστές, καταγράφει μια διπλή μετατόπιση της ζήτησης: αφενός προς πιο προσιτά εξοχικά ακίνητα μικρότερων επιφανειών και αφετέρου προς πολυτελείς κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, ήδη από τα τέλη του 2025 παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για εξοχικές κατοικίες μικρού εμβαδού, τόσο ως οικονομικότερη επιλογή απόκτησης, όσο και ως επενδυτικό προϊόν. Η τάση αυτή μεταφράζεται σε ζήτηση για νεόδμητα ακίνητα 60 έως 70 τετραγωνικών μέτρων με δύο υπνοδωμάτια, αλλά και ακόμη μικρότερες κατοικίες 35 έως 45 τετραγωνικών μέτρων με ένα υπνοδωμάτιο, οι οποίες προορίζονται κυρίως για αξιοποίηση μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ενδεικτικό της νέας δυναμικής είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε για το συγκρότημα Sunny Days 5, στον Ασώματο Ρεθύμνου στην Κρήτη, την εμπορική προώθηση του οποίου έχει αναλάβει η Elxis. Με τιμές εκκίνησης από τις 140.000 ευρώ για κατοικία 37 τ.μ., τέσσερα από τα 19 διαθέσιμα σπίτια πωλήθηκαν μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι η περίοδος δεν θεωρείται υψηλής ζήτησης.

Παράλληλα, την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου κατατέθηκαν περισσότερα από 100 αιτήματα για παροχή πληροφοριών, στοιχείο που, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτυπώνει την αυξανόμενη απήχηση των μικρότερων επιφανειών.

Την ίδια στιγμή, η Elxis διαπιστώνει ότι συνεχίζεται και ενισχύεται η ζήτηση για πολυτελή ακίνητα. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, ένα στα τέσσερα ακίνητα πωλήθηκε σε τιμή άνω των 600.000 ευρώ, ποσοστό τριπλάσιο σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη, αποδεικνύει την ύπαρξη μιας ισχυρής ομάδας αγοραστών που επιλέγει ακριβότερες και ποιοτικότερες κατασκευές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η μέση αξία πώλησης νεόδμητων εξοχικών κατοικιών το 2025 ανήλθε στις 450.000 ευρώ, αυξημένη κατά 37,3% σε σχέση με το 2024. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στη μεγαλύτερη διάθεση των αγοραστών να επενδύσουν σε ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών. Χαρακτηριστικό είναι ότι αγοραστές από χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν ακίνητα κατά 32% έως 43% ακριβότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 2026 καταγράφεται και σε επίπεδο γεωγραφικών επιλογών. Περιοχές όπως η Καλαμάτα, αλλά και η Θεσσαλονίκη, αναμένεται να προσελκύσουν αυξημένη ζήτηση, με τη δεύτερη να εξελίσσεται σε έναν εναλλακτικό προορισμό για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι πιο προσιτές τιμές σε σχέση με την Αττική, γεγονός που καθιστά τη Θεσσαλονίκη ελκυστική σε ολοένα και περισσότερους ξένους αγοραστές. Παράλληλα, η υψηλή ζήτηση αναμένεται να διατηρηθεί για την Κρήτη και το Ιόνιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κέρκυρα.

Σε ό,τι αφορά τα προφίλ των αγοραστών, η Elxis επισημαίνει ότι Γερμανοί και Γάλλοι επιλέγουν την Ελλάδα κυρίως με στόχο την ιδιοκατοίκηση. Αντίθετα, αγοραστές από την Ολλανδία και το Ισραήλ κινούνται κυρίως επενδυτικά, επιδιώκοντας τόσο άμεσες αποδόσεις μέσω εκμετάλλευσης, όσο και μακροπρόθεσμα κέρδη από μελλοντική μεταπώληση.