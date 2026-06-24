«Δεν χωρούν παρερμηνείες ως προς την εφαρμογή της με αρ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου», τονίζει σε ανακοίνωσή της για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας καλεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προχωρήσει στην άμεση βελτίωση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην υπό ψήφιση τροπολογίας για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τις παραδοχές και το πνεύμα της υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του ΑΠ.

«Δεν χωρούν παρερμηνείες ως προς την εφαρμογή της με αρ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

1. Η νομοθετική παρέμβαση του άρθρου 1 έρχεται σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασης της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και επαναλαμβάνει, κατά τον πυρήνα της, τις κρίσιμες παραδοχές της ως προς τον τρόπο τοκοφορίας των καταβολών της παρ. 2 του άρθρου 9 ν. 3869/2010. Ορίζεται πλέον ρητά ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της ορισθείσας από το δικαστήριο μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, ενώ κάθε μηνιαία καταβολή περιλαμβάνει μέρος κεφαλαίου και τον τόκο που αντιστοιχεί αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη καταβολή έως την καταβολή της επόμενης δόσης, με ειδική πρόβλεψη περιόδου τριάντα ημερών για την πρώτη μηνιαία δόση.

Με τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζεται νομοθετικά το περιεχόμενο της απόφασης, ώστε να μην καταλείπεται πλέον κανένα περιθώριο παρερμηνείας ή επιλεκτικής εφαρμογής της από Πιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων ή οποιονδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέρος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ότι η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 1 είναι ιδιαιτέρως προβληματική και ελέγχεται ως προς τη συνταγματικότητά της, καθώς αποκλείει την αναζήτηση ποσών που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της, δυνάμει άλλων μεθόδων υπολογισμού τοκοφορίας, όταν πρόκειται για ρυθμίσεις που έχουν περατωθεί ή για τις οποίες έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις έκπτωσης.

Τέτοιοςαποκλεισμός αφενός δεν τέθηκε από την Ολομέλεια ΑΠ και αφετέρου περιορίζει νομοθετικά τις συνέπειες της απόφασης, στερώντας προστασία από οφειλέτες που ενδέχεται να έχουν επιβαρυνθεί με εσφαλμένο τρόπο εκτοκισμού.

3. Περαιτέρω, ιδιαίτερος προβληματισμός γεννάται και από τη διάταξη του άρθρου 2, κατά το μέρος που αποσαφηνίζει αναδρομικά, από 1.4.2019, ότι στις ρυθμίσεις του ν. 4605/2019 και του ν. 4738/2020 η δόση υπολογίζεται τοκοχρεολυτικά επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής, αποκλείοντας κάθε επίδραση της λογικής της ΟλΑΠ 6/2026 σε συγγενή εργαλεία ρύθμισης.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προβεί στη βελτίωση των άνω διατάξεων, ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τις παραδοχές και το πνεύμα της υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του ΑΠ.