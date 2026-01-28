Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο με τους πραγματογνώμονες, καθώς και με το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να δουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και δύο στελέχη της επιχείρησης, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας, σημειώθηκε η φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών της νυχτερινής βάρδιας. Το ΕΡΤnews δημοσίευσε φωτογραφία από το σημείο όπου, όπως φαίνεται, σημειωνόταν διαρροή αερίου, που τελικώς προκάλεσε τη φονική έκρηξη και ισοπέδωσε τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο με τους πραγματογνώμονες, καθώς και με το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να δουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Όπως φαίνεται το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, αξιωματικοί της (ΔΑΕΕ), συνέλαβαν χθες τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για «πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη», καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στον χώρο του υπογείου σωλήνες προπανίου, οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση και βρίσκονταν ένα επίπεδο κάτω από το σημείο που δούλευαν οι 5 άτυχες γυναίκες.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας κρατούνται και θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων την Τετάρτη (28.01.2026).

Νέα ανακοίνωση της «Βιολάντα»

Στο μεταξύ, διευκρινίσεις για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και των δύο στελεχών της εταιρείας, παρέχει η βιομηχανία με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Τρίτης.

Στην ανακοίνωσή της η «Βιολάντα» διευκρινίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, του τεχνικού ασφαλείας και του υπεύθυνου βάρδιας εντάσσεται στην προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία.

«Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση».

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου και έγινε αντιληπτή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν τρομακτικό ήχο και μεγάλη φλόγα που υψώθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 π.μ. της 26ης Ιανουαρίου και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου «Βιολάντα». Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου του εργοστασίου στην εθνική Τρικάλων – Καρδίτσας.

Οι τέσσερις νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη ενώ η πέμπτη εντοπίστηκε στον πάνω όροφο.

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, εργαζόταν για πολλά χρόνια στη «Βιολάντα». Εκεί που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της, εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, μία μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ζούσε στα Τρίκαλα. Έως το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια, αλλά στην πορεία χρειάστηκε να εργαστεί στη «Βιολάντα» για καλύτερα…

Βαρύ πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβάλα, μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Η Αναστασία Νάσιου είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη Γερμανία. Δούλεψε σκληρά στην ξενιτιά και μετρούσε τις ημέρες για τη σύνταξη.

Η πέμπτη γυναίκα, η Αγάπη Μπουνόβα, ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, μία γυναίκα – στήριγμα για την οικογένειά της.