Διαρροή υγραερίου από φιάλη εκτιμάται ότι κόστισε τη ζωή του ζευγαριού στην Ελευσίνα.

Αντιμέτωπη με ένα τραγικό θέαμα ήρθε η κόρη του ζευγαριού που πέθανε στην Ελευσίνα, καθώς ήταν εκείνη που εντόπισε νεκρούς τους ηλικιωμένους, αλλά και τα δύο σκυλιά τους, στο σπίτι τους.

Λίγο πριν από τις 17:00 της Πέμπτης η κόρη του ζευγαριού πήγε στο σπίτι στην οδό Χαριλάου στην Ελευσίνα, καθώς ανησυχούσε επειδή προσπαθούσε από νωρίς να επικοινωνήσει μαζί τους, χωρίς αποτέλεσμα.

Εκεί αντίκρισε νεκρούς τους γονείς της, αμφότεροι 79 ετών. Νεκρά ήταν και τα δύο σκυλιά του ζευγαριού.

Στο σπίτι υπήρχε διαρροή υγραερίου, κάτι που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί μόλις έφτασαν εκεί, λόγω της έντονης οσμής. Η διαρροή προήλθε από φιάλη υγραερίου σε θερμαντικό σώμα και εκτιμάται ότι ήταν αυτή που κόστισε τη ζωή στο ζευγάρι και τα κατοικίδιά του.

