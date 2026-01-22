Εκτιμήσεις ότι διαρροή γκαζιού κόστισε τη ζωή του ζευγαριού στην Ελευσίνα.

Ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, στην Ελευσίνα και οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πως ο θάνατός τους προκλήθηκε από αναθυμιάσεις λόγω διαρροής γκαζιού.

Οι δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Χαριλάου, το μεσημέρι της Πέμπτης, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thriassio.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι ο θάνατός τους προκλήθηκε από διαρροή γκαζιού, που προκάλεσε αναθυμιάσεις. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, προκειμένου μεταξύ άλλων να εξακριβωθεί εάν υπήρξε διαρροή από συσκευή θέρμανσης ή από άλλο μέσο.