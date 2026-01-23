«Βροχή» τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.

Κύμα συμπαράστασης έχει ξεσπάσει στα κοινωνικά δίκτυα, μετά την δημοσιότητα της άνανδρης επίθεσης που δέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης ο εκδότης της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρχιμήδης Καρεκλίδης.

Όπως αναφέρει το magnesianews, ο ίδιος σε ανάρτησή του πριν από λίγα λεπτά έγραψε χαρακτηριστικά πως «Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την συμπαράσταση. Αυτή την ώρα βρίσκομαι στα δικαστήρια για την υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διάρκεια της μέρας. Είμαι καλά στην υγεία μου και με το ηθικό μου ακμαίο. Δεν πτοούμαι από τέτοιου είδους ενέργειες. Συνεχίζω στον δρόμο που έχω επιλέξει, άτεγκτος».

Πολλά είναι τα σχόλια των Βολιωτών κάτω από την ανάρτηση του magnesianews.gr για τον ξυλοδαρμό που υπέστη από δύο αγνώστους χθες το βράδυ ο Αρχιμήδης Καρεκλιδης, που του κατάφεραν σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Οι χρήστες του διαδικτύου στέλνουν περαστικά στον εκδότη της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και ζητούν πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την άμεση κινητοποίηση των εισαγγελικών αρχών.

Μερικές από τις αναρτήσεις:

«Ο ξυλοδαρμός από κουκουλοφόρους του Α. Καρεκλίδη στον Βόλο είναι άνανδρος και απαράδεκτος. Τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση ούτε στην πόλη μας, ούτε πουθενά».

«Μαφιόζικη, άνανδρη επίθεση.(…). Η δικαιοσύνη πρέπει πλέον να σταθεί στο ύψος της και να προστατέψει τους πολίτες και όλη την κοινωνία αυτής της πόλης».

«Αυτό που έγινε χθες το βράδυ στο Δημήτρη Καρεκλίδη ίναι ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατία στον Βόλο.

Όταν εκδότες και δημοσιογράφοι δέχονται κουκουλοφόρες επιθέσεις έξω από το σπίτι τους, κάτι έχει σαπίσει βαθιά.

Καμία ανοχή στη βία, καμία σιωπή. Οι δράστες πρέπει να βρεθούν και να λογοδοτήσουν»

«Τα χτυπήματα στο κεφάλι είναι επικίνδυνα μπορεί να επέλθει θάνατος αν γίνουν σε συγκεκριμένο σημείο, εύχομαι σε πλήρη ανάρρωση κ να τούς βρούνε γρήγορα, υπάρχουν κάμερες σε κτήρια, έχουμε την αποτελεσματικότερη αστυνομία σε όλη την Ευρώπη, έρχεται τρίτη στην σειρά».

«Ιστορίες βγαλμένες από ένα τρίκυκλο, από την δεκαετία του 1960… Η κουκούλα ως σύμβολο μιας διαχρονικής “πρόθυμης” κάστας…»

«Περαστικά και σιδερένιος φίλε!!

Εύχομαι να τους βρούνε πριν λήξει το αυτόφωρο!!

Τραμπούκοι...»

«Αυτά ζούμε … περαστικά Δημήτρη και να βρεθούν γρήγορα οι δράστες»

«Διάβασα με έκπληξη την είδηση και είδα τις φωτογραφίες του Δημήτρη Καρεκλίδη. Ειλικρινά νιώθω πολύ άσχημα, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον Βόλο συνολικά, για το γεγονός αυτό.

Θεωρώ αυτονόητο ότι οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν. Αν κάποιοι νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να φιμώσουν ή να βουλώσουν στόματα — και μάλιστα δημοσιογράφων όπως ο Δημήτρης και γενικότερα ανθρώπων του ομίλου Καρεκλίδη — κάνουν τεράστιο λάθος.

Όσοι εξακολουθούν να ασκούν τη δημοσιογραφία με μαχητικό, αιχμηρό και ελεύθερο λόγο, θα τους βρίσκουν όλους απέναντί τους.

Ελπίζω και πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει αυτό που οφείλει.

Δημήτρη, περαστικά. Είμαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να σταματήσεις τη μαχητική δημοσιογραφία που υπηρετείς εσύ και η οικογένειά σου μέσω της εφημερίδας Μαγνησία»

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος: «Η δημοκρατία προϋποθέτει ελεύθερη, ανεξάρτητη και πολυφωνική δημοσιογραφία»

Σε ανάρτηση προχώρησε όμως και ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος γράφοντας χαρακτηριστικά πως «Τέτοιες πράξεις είναι άνανδρες, απαράδεκτες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε καμία κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της.

Η άσκηση βίας, εκφοβισμού ή απειλής σε βάρος δημοσιογράφων συνιστά ευθεία επίθεση στην ελευθερία του τύπου και στο δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.

Η δημοκρατία προϋποθέτει ελεύθερη, ανεξάρτητη και πολυφωνική δημοσιογραφία, χωρίς φόβο, χωρίς πιέσεις και χωρίς βία.

Όταν η κριτική αντιμετωπίζεται με γροθιές και όχι με επιχειρήματα, τότε το πρόβλημα δεν είναι η δημοσιογραφία, αλλά όσοι ενοχλούνται από αυτήν.

Η Πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στην άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και να διασφαλίσουν ότι τέτοιες πράξεις δεν μένουν ατιμώρητες.

Η ανοχή στη βία γεννά περισσότερη βία».

Γιάννης Αναστασίου: Ο Καρεκλιδης έχει αποδείξει ότι είναι παλληκάρι και αγωνιστής

Ανάρτηση στήριξης στα κοινωνικά δίκτυα έκανε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Γιάννης Αναστασίου, τονίζοντας ότι ο εκδότης της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ είναι παλληκάρι και αγωνιστής. Όπως αναφέρει «Ο εκδότης και δημοσιογράφος της Μαγνησίας του Ράδιο Ένα και του Magnesianews.gr Δημήτρης Καρεκλίδης έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι παλληκάρι και αγωνιστής για την ελευθεροτυπία και την αναζήτηση της αλήθειας στην δημοσιογραφία. Η άναδρη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε χθες βράδυ από δύο κουκουλοφόρους έξω από το σπίτι του, αποτελεί ευθεία επίθεση στην δημοκρατική ομαλότητα της πόλης. Η τοπική κοινωνία απαιτεί από τις αρχές να εντοπίσουν άμεσα τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της επίθεσης και να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση και οι υπουργοί της οφείλουν επιτέλους να πάρουν αποστάσεις θέτοντας τα όρια που οι νόμοι και η πολιτική τάξη επιβάλλουν, απέναντι σε συμπεριφορές και πράξεις που οδηγούν σε πολιτική ανωμαλία την πόλη του Βόλου. Ο Βόλος δεν ήταν και δεν θα γίνει Σικάγο».

Κώστας Γαργάλας: «Συμπαραστέκομαι και συμπάσχω»

Τη στήριξή του στον Αρχιμήδη- Δημήτρη Καρεκλίδη εξέφρασε από τα κοινωνικά δίκτυα και ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Βόλου κ. Κώστας Γαργάλας. Αναλυτικά επισημαίνει στην ανάρτησή του:

«ΒΟΛΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΟΛΗ.

Η πόλη μας πλέον , εδώ και δέκα και πλέον χρόνια, έχει εξελιχθεί σε μια άκρως επικίνδυνη πόλη για να ζει κανείς.

Η ελεύθερη έκφραση της διαφορετικής άποψης μετατρέπεται σε «αδίκημα», ο λόγος γίνεται «εχθρός», η πολιτική θέση «διώκεται», η αντιπαράθεση ιδεών γίνεται αιτία «πολεμικής» επίθεσης.

Για τους «απείθαρχους αντικαθεστωτικούς» πρώτα έρχονται οι απειλές, κατόπιν οι ποινικές και αστικές διώξεις που γίνονται αποδεκτές προς εκδίκαση από τους «λειτουργούς» μιας αμφι-λεγόμενης στον Βόλο «δικαιοσύνης», κι αφού το φρόνημα δεν κάμπτεται, έρχεται η σειρά της βίας, που δεν είναι πλέον λεκτική αλλά σωματική και πολύ επικίνδυνη για τη ζωή βία.

Τρία περιστατικά.

Πρώτα χρονικά το δικό μου,

μετά του Λημνιού,

χθες του δημοσιογράφου Καρεκλίδη.

Στην δική σας ευθύνη να σκεφθείτε το κοινό σημείο των τριών αυτών περιπτώσεων.

Με πολιτική ευθύνη και συνείδηση,

που απορρέει από την ιδεολογική μου τοποθέτηση,

για τα γραφόμενα,

συμπαραστέκομαι και συμπάσχω με το χθεσινό θύμα της βίας στον Βόλο,

τον δημοσιογράφο Δημήτρη Καρεκλίδη.

Υγ. Ιστορικά επιβεβαιωμένο είναι πως όταν οι εξουσιοδοτημένες “Αρχές” κλείνουν τα μάτια στην πραγματικότητα, αφήνοντας να αλωνίζουν “ποικιλότροπες αλητείες”, ασυμμάζευτες και ατιμώρητες, τόσο βρίσκουν πρόσφορο έδαφος απόψεις, λανθασμένες μεν αλλά κοινωνικά αιτιολογημένες, αυτοδικίας.

Οι νουνεχείς και πολιτικά ώριμοι αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε στην πόλη να εμφανιστεί».

Γιάννης Κάιρας: «Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται από τραμπούκους – Τέλος στην ασυλία της Gotham City του Βόλου»

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Γιάννης Καϊρας, μέλος του Συντονιστικού Οργάνου της Δημοτικής κίνησης Ενεργοί Πολίτες Βόλου

Όπως αναφέρει «Η μαφιόζικη επίθεση και ο ξυλοδαρμός του εκδότη Αρχιμήδη Καρεκλίδη έξω από την οικία του, αποτελεί μια ευθεία και θρασύτατη προσβολή στη Δημοκρατία, στην Ελευθερία του Τύπου και στο δικαίωμα των πολιτών του Βόλου να ζουν σε μια ευνομούμενη πόλη.

Ως μέλος του συντονιστικού οργάνου των Ενεργών Πολιτών Βόλου, με επικεφαλής μας τον ίδιο τον Λαό της πόλης, δηλώνω απερίφραστα:

Καταδικάζω τη μετατροπή του Βόλου σε «Gotham City», όπου οι πρακτικές της νύχτας και του παρακράτους επιχειρούν να επιβάλουν τον νόμο της σιωπής. Η πόλη μας δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πεδίο δράσης κανενός είδους συμμορίας που νομίζει ότι μπορεί να κρύβεται πίσω από την ατιμωρησία.

Απαιτώ από την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας να προχωρήσει άμεσα στον εντοπισμό και τη σύλληψη των φυσικών αυτουργών. Η αποτελεσματικότητα των αρχών σε τέτοιες στιγμές είναι το μόνο ανάχωμα στην πλήρη αποθράσυνση του εγκλήματος.

Ζητώ τη διερεύνηση της ηθικής αυτουργίας. Αυτή η κατάπτυστη φασιστική ενέργεια δεν συνέβη τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα ενός τοξικού κλίματος στοχοποίησης που καλλιεργείται συστηματικά. Όσοι όπλισαν τα χέρια των φυσικών αυτουργών με μίσος, πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνολική προστασία του δημοσιογραφικού κόσμου της πόλης μας. Όταν ένας δημοσιογράφος χτυπιέται, η ελευθερία όλων μας δέχεται πλήγμα. Η προστασία εκείνων που έχουν το θάρρος να ασκούν κριτική και να αποκαλύπτουν την αλήθεια είναι ζήτημα επιβίωσης της ίδιας της Δημοκρατίας στον Βόλο. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η σωματική ακεραιότητα των λειτουργών της ενημέρωσης «αναλώσιμο είδος» στις διαθέσεις των τραμπούκων.

Για εμένα, η σιωπή είναι συνενοχή. Όταν οι τραμπούκοι σηκώνουν χέρι απέναντι στην ελευθερία του λόγου, η απάντηση πρέπει να είναι αμείλικτη και θεσμική.

Κύριοι της «Gotham City», σας ενημερώνουμε: Δεν μας πτοείτε. Δεν σας φοβόμαστε. Ο εκφοβισμός σας είναι η τρανή απόδειξη του πανικού σας μπροστά στην αλήθεια που προσπαθείτε να θάψετε».