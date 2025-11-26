Η σύσκεψη στη Νίκαια άνοιξε τον δρόμο για να αποφασιστούν τα πρώτα μπλόκα: Στο πλευρό των αγροτών και οι κτηνοτρόφοι που «στραγγαλίζονται» από την ευλογιά και όχι μόνο.

Για έναν «θερμό χειμώνα» προειδοποιούν την κυβέρνηση οι αγρότες, που βγαίνουν κι επίσημα στους δρόμους από τις 30 Νοεμβρίου.

Με αφετηρία την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια την περασμένη Κυριακή, αγρότες και κτηνοτρόφοι ανά την Ελλάδα πραγματοποιούν συνελεύσεις κι αποφασίζουν συγκεκριμένες δράσεις.

Για τη Θεσσαλία, το ενιαίο μπλόκο δεν φαίνεται να υπερισχύει, καθώς υπάρχουν φωνές για μικρότερα τοπικά μπλόκα ανά νομό, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, υπάρχουν σχέδια για τρακτέρ στους δρόμους αλλά και στα λιμάνια, καθώς και προτάσεις για άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών, τις τεράστιες ζημιές στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές προϊόντων που «στραγγαλίζουν» τον πρωτογενή τομέα.

«Λευκός καπνός» στις Σέρρες

Στις Σέρρες, οι αγρότες αποφάσισαν χθες να «σπάσουν» την άτυπη παράδοση του Προμαχώνα και να μεταφέρουν φέτος το «στρατηγείο» των κινητοποιήσεων στον κόμβο Κερδυλλίων.

Το σκεπτικό ήταν κυρίως πρακτικό καθώς η συντριπτική πλειονότητα όσων θα συμμετάσχουν προέρχεται από το κέντρο και τα ανατολικά του νομού, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο σημείο πιο εύκολα προσβάσιμο και λειτουργικό για τη μετακίνηση των τρακτέρ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Διαμαντή Διαμαντόπουλο, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου τα τρακτέρ θα συγκεντρωθούν στις πλατείες των χωριών του νομού - σε φάση προετοιμασίας και οργάνωσης - ενώ στη συνέχεια, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα πανελλαδικά, θα οριστεί η κοινή ημερομηνία που θα σηματοδοτήσει το επίσημο ξεκίνημα των κινητοποιήσεων, με το μπλόκο να στήνεται στην Εγνατία οδό στο ύψος των Κερδυλίων.

Αποκλεισμός του λιμανιού στον Βόλο, κινητοποιήσεις στην Κρήτη

Σύμφωνα πάλι με όσα αποφασίστηκαν σε ευρεία σύσκεψη στο Διμήνι, οι παραγωγοί της Μαγνησίας θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, οι αγρότες θα λάβουν μέρος στο ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο, ξεκινώντας από τη Νίκαια Λάρισας, όπου θα ενωθούν με συναδέλφους τους από όλη τη Θεσσαλία.

Σε αναβρασμό όμως βρίσκονται κι οι αγρότες των Χανίων εν αναμονή και της καταβολής μέρους των επιδοτήσεων που έχει ανακοινωθεί για τις 30 Νοεμβρίου.

Μιλώντας το στο Zarpa Radio 89,6, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, Κώστας Λιλικάκης, δήλωσε πως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητο συλλαλητήριο ξεκινώντας με προσυγκέντρωση από τις Μουρνιές στις 11.00 το πρωί, που θα καταλήξει στην Περιφερειακή Ενότητα.

Η Γενική Συνέλευση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες και θα αποφασίσει τη μορφή των κινητοποιήσεων.