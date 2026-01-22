Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι το 2026 προγραμματίζεται η προκήρυξη 5.000 μόνιμων θέσεων εργασίας, καθώς και 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού. Όπως διευκρίνισε, οι προσλήψεις θα αφορούν γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπές ειδικότητες, με βασικό βάρος να δίνεται στην ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού και του ΕΣΥ.

Το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα δημόσια νοσοκομεία και αφορούν τις καθημερινές εφημερίες, τη μείωση των χρόνων αναμονής στα ΤΕΠ μέσω του «βραχιολακίου», τις παρεμβάσεις στις υποδομές, την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό –με έμφαση στο νοσηλευτικό δυναμικό– καθώς και τον προγραμματισμό νέων προσλήψεων για το 2026, παρουσίασε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σε συνέντευξή του στο «KONTRA 24».

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι τον τελευταίο περίπου χρόνο έχουν υλοποιηθεί σημαντικές αλλαγές, σημειώνοντας πως «έχουμε ενισχύσει το σύστημα υγείας με περισσότερο προσωπικό». Όπως ανέφερε, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν «αρχίζουν και αποδίδουν», γεγονός που αποτυπώνεται στη σαφώς βελτιωμένη εικόνα των νοσοκομείων σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο. Παράλληλα, τόνισε ότι όπου εντοπίζονται αδυναμίες, πραγματοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους γιατρούς και τις διοικήσεις.

Σε ό,τι αφορά τα ΤΕΠ, τις ανακαινίσεις και το «βραχιολάκι», ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι στο παρελθόν οι χρόνοι αναμονής ξεπερνούσαν τις 9 ώρες, ενώ σήμερα έχουν μειωθεί σημαντικά. «Αυτή τη στιγμή η αναμονή είναι στις 4:30 ώρες, δηλαδή, ακριβώς στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αλλαγές στα νοσοκομεία συνεχίζονται, με τμήματα να ανακαινίζονται και να παραδίδονται σταδιακά.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ, ο υφυπουργός υπογράμμισε: «Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ξεκάθαρα. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπό προσωπικό που έχει υπάρξει ποτέ στο σύστημα υγείας». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι στον τομέα της νοσηλευτικής εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, επισημαίνοντας πως «παρά το γεγονός ότι έχουμε περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, συνεχίζει να μην επαρκεί». Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα, καθώς όλο και λιγότεροι νέοι επιλέγουν τις νοσηλευτικές σχολές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τα ραντεβού και τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, ανέφερε ότι παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση στον αριθμό τους. Όπως σημείωσε, «από 320.000 τον πρώτο μήνα φτάσαμε σε 500.000 τον Δεκέμβριο». Παράλληλα, τόνισε ότι «η χώρα μας πλέον είναι καλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το πόσο σύντομα κλείνει κανείς ραντεβού με ειδικό».