Tο πρόγραμμα Health-IQ στοχεύει στη δημιουργία ενιαίου πλαισίου για τη μέτρηση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, από την πρωτοβάθμια φροντίδα έως τα νοσοκομεία.

Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και τεκμηριωμένου μηχανισμού για τη μέτρηση και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, από την πρωτοβάθμια φροντίδα έως τη νοσοκομειακή περίθαλψη, στοχεύει το πρόγραμμα Health-IQ. Οι δράσεις της πιλοτικής εφαρμογής του παρουσιάστηκαν σήμερα σε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου.

Το έργο υλοποιείται από το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη, μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα Quality for All

Κεντρικό εργαλείο του Health-IQ αποτελεί η ψηφιακή πλατφόρμα Quality-for-All, η οποία διαλειτουργεί με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υγείας, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, του ΚΕΤΕΚΝΥ και του BI-Health. Στόχος είναι ο αυτόματος υπολογισμός δεικτών ποιότητας και ασφάλειας ασθενών, χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικό βάρος για τους επαγγελματίες υγείας, όπως ανέφερε ο υπεύθυνος προγραμμάτων ποιότητας και ασφάλειας ασθενών στο Γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα και συντονιστής του έργου, Χρήστος Τριανταφύλλου, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Παράλληλα, προβλέπεται και η δυνατότητα χειροκίνητης καταχώρισης δεδομένων από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Όπως τόνισε ο κ. Τριανταφύλλου, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξιοποιούνται συστηματικά ήδη διαθέσιμα δεδομένα από διαφορετικές βάσεις, ώστε να παράγονται αξιόπιστοι δείκτες ποιότητας χωρίς πρόσθετο φόρτο εργασίας για το υγειονομικό προσωπικό.

Πιλοτική δοκιμή του HealthIQ σε 13 δομές υγείας της χώρας

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες υγείας, προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, με έμφαση:

στην καλλιέργεια κουλτούρας ποιότητας

στη συλλογή και ανάλυση δεικτών

στην ασφάλεια των ασθενών και την πρόληψη λοιμώξεων που σχετίζονται με την παρεχόμενη φροντίδα

Ενδεικτικοί δείκτες που θα παρακολουθούνται αφορούν:

τη μέση διάρκεια νοσηλείας

το ποσοστό κάλυψης κλινών

τη στελέχωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

τα ποσοστά νοσοκομειακών λοιμώξεων

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τριανταφύλλου, οι δείκτες αυτοί δεν λειτουργούν ως αξιολογήσεις «καλού» ή «κακού», αλλά ως εργαλεία που, σε συνδυασμό με ποιοτική ανάλυση, στηρίζουν στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίωσης.

Η παράδοση στο υπουργείο Υγείας

Η πλατφόρμα Quality-for-All αναμένεται να παραδοθεί επίσημα στο Υπουργείο Υγείας στις 3 Μαρτίου, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης με τη συμμετοχή και του περιφερειακού διευθυντή του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δρ. Χανς Κλούγκε.

Ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, χαρακτήρισε τη συμμετοχή στο Health-IQ ως ουσιαστικό βήμα για τη συστηματική παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, επισημαίνοντας ότι οι δείκτες ποιότητας ενισχύουν τόσο την ασφάλεια των ασθενών όσο και το έργο των επαγγελματιών υγείας.

Αντίστοιχα, ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ, Παναγιώτης Παντελιάδης, τόνισε ότι τα εργαλεία του Health-IQ είναι κρίσιμα για την τεκμηριωμένη αποτύπωση της καθημερινής λειτουργίας και των αναγκών του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της διοίκησης για συνεχή αναβάθμιση και υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

Το έργο Health-IQ, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2023, περνά πλέον σε νέο στάδιο, με στόχο τη σταδιακή ένταξη όλων των νοσοκομείων της χώρας και την ενίσχυση της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας στο ελληνικό σύστημα υγείας.