Οι προειδοποιήσεις των ειδικών για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και το «καμπανάκι» για όσους κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά.

Η φετινή γρίπη χαρακτηρίζεται από αυξημένη ένταση και μεταδοτικότητα, περισσότερα κρούσματα και μεγαλύτερη διάρκεια συμπτωμάτων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα δείχνουν ότι η γρίπη τύπου Α είναι η σχεδόν αποκλειστικά κυρίαρχη μορφή του ιού που κυκλοφορεί στη χώρα, με τα περισσότερα στελέχη να ανήκουν στον υπότυπο A(H3) και σε σημαντικό βαθμό στον A (H1). Τα αστικά λύματα δείχνουν επίσης υψηλό ιικό φορτίο, αν και με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ δείχνουν ότι περισσότερα στελέχη της ομάδας Α(Η3) κυκλοφορούν στην κοινότητα, με έναν μικρό αριθμό από αυτά να ανιχνεύεται να ανήκουν στον υποκλάδο Κ του Α(Η3).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsbwrfybcc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γιατί η γρίπη φέτος είναι πιο επιθετική

Ο βασικός λόγος που καταγράφεται τόσο αυξημένη ένταση είναι η επικράτηση νέας παραλλαγής του ιού τύπου Α (H3N2), η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί πλήρως στο φετινό αντιγριπικό εμβόλιο. Ο ιός μεταλλάχθηκε πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να προβλεφθεί. Βέβαια σε κάθε περίπτωση το αντιγριπικό εμβόλιο είναι σημαίνον μέτρο πρόληψης και προστασίας στη μάχη κατά της γρίπης καθώς μειώνει σημαντικά τη σοβαρότητα της νόσου, περιορίζει τις επιπλοκές και μειώνει την ανάγκη για νοσηλεία τονίζουν οι ειδικοί.

Βέβαια ρόλο στην «έκρηξη» κρουσμάτων παίζει και η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Παρότι το αντιγριπικό εμβόλιο είναι διαθέσιμο και συνιστάται ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες, σημαντικό ποσοστό πολιτών δεν έχει εμβολιαστεί, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες ευρείας διασποράς του ιού στην κοινότητα. Η έλλειψη επαρκούς ανοσιακής προστασίας επιτρέπει στον ιό να κυκλοφορεί ευκολότερα, να μεταδίδεται ταχύτερα και να προσβάλλει περισσότερα άτομα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη εμφάνιση πολλών κρουσμάτων, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, με αυξημένες απουσίες από σχολεία και χώρους εργασίας, αλλά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη δεν επηρεάζει μόνο τον κίνδυνο μόλυνσης, αλλά και τη συνολική βαρύτητα της επιδημίας.

Σε έναν πληθυσμό με περιορισμένη ανοσία, η γρίπη οδηγεί συχνότερα σε επιπλοκές, παροξύνσεις χρόνιων νοσημάτων και ανάγκη για ιατρική φροντίδα ή νοσηλεία, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και σε άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Σε συνδυασμό με την αυξημένη μεταδοτικότητα του φετινού στελέχους, η ανεπαρκής εμβολιαστική κάλυψη λειτουργεί ως καταλύτης για την ένταση του επιδημικού κύματος. Οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι ο εμβολιασμός, ακόμη και σε αυτή τη φάση, παραμένει κρίσιμο εργαλείο για τον περιορισμό των σοβαρών περιστατικών και την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, συμβάλλοντας στην προστασία τόσο των ατόμων όσο και της δημόσιας υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dft9ouqbpowx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως τονίζει και η παθολόγος Ματίνα Παγώνη «η γρίπη Α έχει πιέσει πολύ τα νοσοκομεία λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του στελέχους Κ. Το συγκεκριμένος στέλεχος προκαλεί πολύ υψηλό πυρετό (40-41°C) που δύσκολα υποχωρεί με αντιπυρετικά». Τονίζει, επίσης, ότι τα περιστατικά που οδήγησαν σε νοσηλείες αφορούσαν κυρίως ανεμβολίαστους πολίτες και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ενώ μεγάλη ταλαιπωρία υφίστανται και τα μικρά παιδιά. «Έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Έχει τρελή μεταδοτικότητα. Δηλαδή, μεταδίδεται από μία στιγμή στην άλλη. Μπορείς να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, με τα άλλα στελέχη δεν το είχαμε αυτό», λέει για το στέλεχος Κ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfscudyguogp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έως και 2 εκατ. άνθρωποι θα νοσήσουν φέτος

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά μοντέλα για τη γρίπη, το 10% έως και το 20% του πληθυσμού της Ελλάδας αναμένεται να νοσήσει κατά τη φετινή περίοδο. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1 έως 2 εκατομμύρια ανθρώπους, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης. Παρότι η πλειονότητα των περιστατικών αφορά ήπια ή μέτρια νόσηση, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών –κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνια νοσήματα– παρουσιάζει επιπλοκές που απαιτούν στενή ιατρική παρακολούθηση ή νοσηλεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq63anf895d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιοι κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά

Ορισμένες ομάδες έχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης ή επιπλοκών:

Ηλικιωμένοι (65+)

Βρέφη και μικρά παιδιά

Άτομα με χρόνια νοσήματα: καρδιαγγειακά, αναπνευστικά (π.χ. άσθμα, ΧΑΠ), διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια

Άτομα με ανοσοκαταστολή

Έγκυες

Άτομα με σοβαρό υπέρβαρο ή άλλες επιβαρυντικές παθήσεις

Ειδικά σε όσους έχουν άσθμα ή αλλεργικές νόσους με συχνές παροξύνσεις, η γρίπη μπορεί να πυροδοτήσει κρίσεις και να οδηγήσει σε ΤΕΠ ή νοσηλεία.

Σε αυτές τις ομάδες, η έγκαιρη ιατρική επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υπάρχουν αντιιικά φάρμακα που μειώνουν τη διάρκεια και τις επιπλοκές όταν χορηγηθούν νωρίς.

«Καμπανάκι» Τζανάκη: Θα έχουμε διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως

Για την πορεία της γρίπης στη χώρα και την πίεση που ασκείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μίλησε την Τρίτη ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Ο κ. Τζανάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, καθώς –όπως είπε– «έχουμε πολλά περιστατικά στο περιβάλλον μας, αλλά η πίεση στο ΕΣΥ δεν είναι ανάλογη με τον αριθμό των κρουσμάτων». Όπως εξήγησε, περίπου 2,5 εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια έχουν ήδη χορηγηθεί, κυρίως σε ευάλωτες ομάδες, γεγονός που λειτουργεί προστατευτικά για το σύστημα υγείας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι εβδομαδιαίες εισαγωγές λόγω γρίπης ανέρχονται αυτή τη στιγμή σε περίπου 800, με το ενδεχόμενο να αυξηθούν έως και τις 1.200 τις επόμενες ημέρες. Αυτό μεταφράζεται σε 150 έως 200 εισαγωγές ημερησίως, με σημαντική επιβάρυνση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. «Στα Επείγοντα οι επισκέψεις μπορεί να είναι έως και 20πλάσιες, ενώ ενδεχομένως να πιεστούν και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη θνητότητα, προειδοποιώντας ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται αύξηση των θανάτων. «Θα έχουμε σίγουρα διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως. Ήδη καταγράφονται περίπου 8, ενώ είναι πιθανό να προσεγγίσουμε τους 15 μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες», σημείωσε. Ο κ. Τζανάκης υπογράμμισε ότι οι νέοι που νοσηλεύονται με βαριές λοιμώξεις και επιπλοκές είναι κατά κύριο λόγο ανεμβολίαστοι. Παρότι οι ηλικιωμένοι εμφανίζονται γενικά πιο προστατευμένοι, αρκετοί από αυτούς παραμένουν επίσης ανεμβολίαστοι, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Τέλος, αναφερόμενος στη χρονική εξέλιξη του επιδημικού κύματος, εκτίμησε ότι στην Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα η αυξημένη κυκλοφορία του ιού θα συνεχιστεί έως και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου. Στην περιφέρεια, όπως είπε, η κορύφωση αναμένεται με καθυστέρηση περίπου δέκα ημερών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dft5tsno642x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς μεταδίδεται η γρίπη

Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων, τα οποία απελευθερώνονται όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει, φτερνίζεται ή ακόμη και μιλά. Η στενή επαφή αποτελεί βασικό παράγοντα εξάπλωσης. Σημαντικό είναι ότι η μετάδοση μπορεί να ξεκινήσει πριν ακόμη εμφανιστούν συμπτώματα. Το υψηλότερο φορτίο μεταδοτικότητας παρατηρείται συνήθως:

από μία ημέρα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων

έως τρεις με τέσσερις ημέρες μετά

Κατά το διάστημα αυτό, ο ιός πολλαπλασιάζεται έντονα και αποβάλλεται ευκολότερα στο περιβάλλον. Η μετάδοση δεν περιορίζεται μόνο στην άμεση επαφή. Ο ιός μπορεί να επιβιώσει για ώρες σε επιφάνειες (πόμολα, τραπέζια, κοινόχρηστα αντικείμενα). Όταν τα χέρια έρθουν σε επαφή με μολυσμένες επιφάνειες και στη συνέχεια αγγίξουν μάτια, μύτη ή στόμα, ο ιός μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό.

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έχουμε κρούσματα γρίπης

Το κύμα της γρίπης είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο έχει ακόμη διάρκεια και ενδέχεται να συνεχιστεί με διακυμάνσεις μέχρι και τα μέσα της άνοιξης ήτοι τα τέλη Μαρτίου. Όπως τονίζουν οι γιατροί η βασική θεραπευτική γραμμή για την γρίπη είναι η υποστηρικτική αγωγή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται αντιιικό φάρμακο, με στόχο να μειωθεί η ένταση και η διάρκεια των συμπτωμάτων. Ωστόσο η ουσία βρίσκεται στην στενή παρακολούθηση και την προσοχή, καθώς η γρίπη σπανίως οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές ή νοσηλεία, ιδίως όταν ο ασθενής κινητοποιηθεί έγκαιρα, επικοινωνήσει με τον γιατρό του και ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dft5petgtlq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα συμπτώματα που «δείχνουν» νόσηση από γρίπη

Η γρίπη εμφανίζεται συνήθως αιφνίδια και χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό με ρίγος, έντονη κόπωση και κακουχία, μυαλγίες και αρθραλγίες, κεφαλαλγία, ξηρό βήχα, πονόλαιμο, καταρροή. Τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν μέσα σε περίπου πέντε ημέρες. Ωστόσο, ο βήχας, η κόπωση και η γενικότερη αδυναμία μπορεί να επιμείνουν για μία έως δύο εβδομάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο παραμένει το ίδιο μεταδοτικό.

Το φάρμακο της ξεκούρασης

Οι υγειονομικές οδηγίες είναι σαφείς. Όσοι έχουν πυρετό πρέπει να παραμένουν στο σπίτι έως ότου περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς πυρετό, χωρίς αντιπυρετικά. Σε περιπτώσεις όπου η γρίπη δεν συνοδεύεται από πυρετό, συνιστάται απομόνωση για τουλάχιστον πέντε ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα μετάδοσης. Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες δεν πρέπει να γίνεται άμεσα καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς η πρόωρη καταπόνηση αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής και επιπλοκών.