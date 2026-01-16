Ποιες είναι οι τροφές «κλειδιά» για ενίσχυση του ανοσοποιητικού σε περιόδους έξαρσης της γρίπης.

Η γρίπη βρίσκεται σε πλήρη έξαρση και «προσβάλλει» μικρούς και μεγάλους αδιακρίτως. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται αιφνίδια και συνήθως περιλαμβάνουν, υψηλό πυρετό, πόνους σε μυς και αρθρώσεις, δυνατό πονοκέφαλο, εντονη κούραση και ατονία, καταρροή και μπούκωμα καθώς και πονόλαιμο και ξηρό βήχα. Στα παιδιά, τα συμπτώματα μπορεί να είναι λίγο πιο «δυνατά», με ναυτία, έμετο ή διάρροια να προστίθενται στη λίστα της νόσησης. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα – μπορεί να κυμαίνεται από ήπια ενόχληση μέχρι σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού, προκαλώντας πνευμονία ή ακόμα και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Δεν είναι όλες οι λοιμώξεις του αναπνευστικού γρίπη, αλλά αυτές που οφείλονται στον ιό της γρίπης είναι οι πιο επικίνδυνες.

Γρίπη 2026: Το υποστέλεχος Κ έχει «εκτοξεύσει» τα κρούσματα και τις νοσηλείες

Σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα από χώρες της Ευρώπης, όπου η γρίπη εμφανίστηκε νωρίτερα, η φετινή έξαρση συνδέεται κυρίως με τον τύπο H3N2 και, πιο συγκεκριμένα, με το υποστέλεχος Κ Οι ειδικοί εξηγούν ότι το υποστέλεχος Κ παρουσιάζει περισσότερες μεταλλάξεις από το συνηθισμένο, γεγονός που του επιτρέπει να μολύνει πιο αποτελεσματικά τον πληθυσμό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και άτομα με προηγούμενη ανοσία, είτε από εμβολιασμό είτε από παλαιότερη νόσηση, μπορεί να μολυνθούν. Παρά την υψηλή μεταδοτικότητα, τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η ομάδα Κ δεν αυξάνει τη σοβαρότητα της νόσου, αλλά αυξάνει τον αριθμό των κρουσμάτων λόγω αυξημένης ανοσιακής διαφυγής.

Οι τροφές «ασπίδα» του ανοσοποιητικού στην μάχη κατά της γρίπης

Η σωστή διατροφή αποτελεί θεμέλιο για την υγεία και την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, ιδιαίτερα για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος . Το ανοσοποιητικό μας προστατεύει από λοιμώξεις, ιούς, βακτήρια και άλλους παθογόνους παράγοντες, και η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξή του. Η σωστή διατροφή, συνδυασμένη με ξεκούραση, σωματική δραστηριότητα και υγιεινό τρόπο ζωής, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των λοιμώξεων και στην καλύτερη αντιμετώπιση ασθενειών. Ένας οργανισμός θωρακισμένος από μέσα, μέσω της διατροφής, έχει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει υγιής ακόμα και στις περιόδους έξαρσης της γρίπης. Μια διατροφή σύμφωνα με το today.com πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής άλεσης και ποιοτική πρωτεΐνη βοηθά τον οργανισμό να παράγει τα κύτταρα και τα αντισώματα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τους ιούς, ενώ παράλληλα μειώνει τη φλεγμονή και στηρίζει το έντερο, που παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού.

Σκόρδο

Περιέχει αλισίνη, ένα φυσικό συστατικό με αντιμικροβιακή δράση. Καταναλώνεται ωμό ή μαγειρεμένο και συμβάλλει στη θωράκιση του ανοσοποιητικού.

Τζίντζερ

Γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του, βοηθά στην ανακούφιση του πονόλαιμου, της ναυτίας και της γενικής κακουχίας.

Μέλι

Μια κουταλιά μέλι μπορεί να καταπραΰνει τον βήχα και τον ερεθισμένο λαιμό, χάρη στις αντιοξειδωτικές και αντιβακτηριακές του ιδιότητες.

Τσάι

Μαύρο, πράσινο ή βότανα όπως φασκόμηλο και γλυκόριζα προσφέρουν ενυδάτωση, αντιφλεγμονώδη δράση και ανακούφιση στον λαιμό.

Σούπες και ζωμοί

Ενυδατώνουν τον οργανισμό, βοηθούν στη ρευστοποίηση της βλέννας και προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όταν η όρεξη είναι μειωμένη.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C

Η βιταμίνη C στηρίζει τη λειτουργία των ανοσοκυττάρων. Τέτοιες τροφές είναι τα εσπεριδοειδή, οι φράουλες, τα μούρα, το μπρόκολο, οι πιπεριές και οι πατάτες.

Τροφές με ψευδάργυρο

Ο ψευδάργυρος βοηθά στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού και μπορεί να μειώσει τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Θα τον βρείτε σε κρέας, θαλασσινά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής άλεσης.

Ω-3 λιπαρά οξέα

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός και οι σαρδέλες, αλλά και τα καρύδια, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και υποστηρίζουν την άμυνα του οργανισμού.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί η διατροφή από μόνη της δεν αντικαθιστά τον εμβολιασμό, την ξεκούραση και την ιατρική φροντίδα όταν χρειάζεται. Όμως, σε συνδυασμό με επαρκή ύπνο, καλή ενυδάτωση και διαχείριση του άγχους, οι σωστές τροφές μπορούν να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοι στην αντιμετώπιση της γρίπης και των συμπτωμάτων της.